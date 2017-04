COMUNARIE M5S GENOVA/ Cassimatis vince il ricorso: Grillo sconfitto e senza lista? (Ultime notizie)

Beppe Grillo (Foto: LaPresse)

COMUNARIE M5S GENOVA: CASSIMATIS VINCE IL RICORSO, LA GIOIA SU FACEBOOK (OGGI 10 APRILE 2017) - Ora è caso vero a Genova dopo le comunarie M5s annullate da Grillo e l’esclusione di Marica Cassimatis: questa mattina i giudici del Tribunale di Genova hanno dato ragione all’avvocatessa “soppiantata” dal Movimento 5 Stelle, venendo così riammessa alle Elezioni Amministrative del prossimo 11 giugno. La gioia arriva su Facebook questa mattina appena saputo della vittoria in ricorso presso il giudice genovese Roberto Braccialini: «Abbiamo vintoooooooo! Grazie a tutti gli amici e sostenitori che ci sono stati vicini un abbraccio!», scrive entusiasta Marika Cassimatis. Interrogata dai primi cronisti che l’hanno raggiunta a Genova, la ex e di nuovo ammessa candidata M5s ha commentato «Non lo so, ho avuto la notizia mezzora fa dai miei avvocati, posso solo dire che hanno accolto le richieste, diciamo che sono la vincitrice delle consultazioni e dovrei avere il simbolo del M5s».

COMUNARIE M5S GENOVA: CASSIMATIS VINCE IL RICORSO, CAOS GRILLO SENZA LISTA? (OGGI 10 APRILE 2017) - La situazione infatti ora a Genova per il M5s è tutt’altra che chiara: è stato deciso l’annullamento dell’esclusione messa in atto da Beppe Grillo ora di fatto annulla a livello effettivo anche la candidatura di Pirondini. Spieghiamo: batosta per Beppe Grillo e tutto il M5s visto che dopo la sospensione della vincitrice delle Comunarie - “non in linea con le esigenze del Movimento, ha tradito la nostra fiducia, fidatevi di me…” (post di Beppe Grillo di febbraio in cui escludeva la fresca vincitrice delle “primarie” online del Movimento) - ora si vede forzatamente sospendere del tribunale e mettere fuori gioco il secondo in lista, Luca Pirondini (candidato vicino a Grillo, ndr). A rischio dunque l’intera presenza del Movimento 5 Stelle alle Amministrative Comunali nella città di Beppe Grillo: la decisione del tribunale civile complica e non poco visto che forse non ci sono i tempi tecnici per un’altra comunarda da zero, con Pirondini fermato e Cassimatis - in rottura totale con la base grillina che prima l’ha esclusa e poi si è ritrovata indagata (Grillo e Di Battista, ndr) proprio per questa esclusione “diffamatoria” (questa l’accusa). Un bubbone già scoppiato e senza una immediata soluzione: per l’intero M5s non esattamente una buona notizia.

© Riproduzione Riservata.