ELEZIONI FRANCIA 2017/ Sondaggi-choc: Melenchon supera Fillon, il rebus Marine Le Pen (oggi 10 aprile)

ELEZIONI FRANCIA 2017: SONDAGGI, MELENCHON SUPERA FILLON (ULTIME NOTIZIE) - Clamoroso all’Eliseo: a due settimane dalle elezioni in Francia, gli ultimi sondaggi elettorali espressi dai media mostrano un’ennesima picconata contro i partiti “storici” Ps e Repubblicani, visto che la sinistra radicale di Melenchon non solo ha seminato da tempo nei consensi il vincitore delle Primarie socialiste Hamon, ma ora avrebbe superato anche Francois Fillon al terzo posto della speciale classifica verso l’Eliseo. Davanti restano immutati gli scenari con Macron e Le Pen che si dovrebbero ancora giocare al ballottaggio la sfida finale: ma è significativo come nei primi favoriti alla vittoria delle Elezioni manchino i due rappresentanti della sinistra e destra “storica” in Francia. Con Melenchon, autore di una rimonta incredibile in un solo mese (ha mangiato 6 punti percentuali praticamente a tutti i candidati) non dovrebbe impensierire i primi due in testa ma rappresenta di certo la vera novità di queste complesse e ancora indecifrabili elezioni francesi 2017.

ELEZIONI FRANCIA 2017: STELLE&STALLE PER MARINE LE PEN (ULTIME NOTIZIE) - Il suo punto di forza è anche la sua più grande zavorra per poter realmente vincere queste elezioni in Francia: è Marine Le Pen la protagonista, la vera protagonista della campagna elettorale ancora in corso. Convincente in alcuni passaggi, ma anche non così forte nel contraddittorio come ci si aspettava, restano molti misteri sulla donna che assieme del Front National si appresta a vincere il primo turno e a giocarsi la partita al ballottaggio. Già, proprio in questa seconda fase delle elezioni quanto potrebbe regalare in termini di voti alla Le Pen nel primo turno, rischia di trasformarsi in un boomerang molto doloroso. Secondo l’analisi dell’Ifop, l’85% del suo elettorato è convinto di votarla al primo turno: un effetto di fidelizzazione sul territorio che gli altri candidati si sognano e che dovrebbero portare abbastanza facilmente al secondo turno. Ma qui, la fidelizzazione potrebbe diventare di colpo un grosso peso, come la recente storia sua famigliare-politica ha dimostrato. Nel 2002 il padre Jean-Marie Le Pen venne di fatto marginalizzato al secondo turno da tutte le altre forze politiche “moderate” e di fatto vide svanire l’effetto dopo una campagna elettorale storica condotta sempre in vantaggio. Una sorta di esclusione organizzata che anche in questo 2017 rischia di riproporsi per la figlia, specie se al ballottaggio arriverà Macron che al momento raccoglie consensi sia al centro che a sinistra (e anche quel che moderato di destra per nulla convinto da Fillon o Le Pen stessa, ndr). Insomma, zavorra o vantaggio, saranno le urne a risponderci non meno di qualche settimana ancora.

