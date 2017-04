Sondaggi elettorali Ixè: Renzi ‘condannato’ a vincere alle Primarie Pd, Orlando insegue ma non convince

Sondaggi e Primarie Pd (LaPresse)

SONDAGGI ELETTORALI POLITICI: PRIMARIE PD, RENZI ANCORA DAVANTI AD ORLANDO - I sondaggi sbarcano anche sul fronte Pd dato che i prossimi appuntamenti elettorali più interessanti in termini cronologici sono proprio le votazioni di piazza che dovranno eleggere il segretario (e candidato premier) il prossimo 30 aprile: dopo la Convenzione Nazionale tenutasi ieri a Roma, le candidature sono ufficiali, come ufficiale è la capacità ancora ai presa sull’elettorato di Matteo Renzi. Nonostante i fallimenti e nonostante una non più sprezzante lotta con la rottamazione, l’ex premier resta ancora il preferito dagli italiani per diventare il nuovo segretario Pd, con i sondaggi condotto da Ixè che lo confermano appieno. Secondo l’opinione degli intervistati si scopre che il 52% voterebbe Renzi, mentre solo il 21% opterebbe per il ministro della Giustizia, Andrea Orlando e ancor meno per il Governatore di Puglia, Michele Emiliano (10%). La partita è lanciata e i numeri sono chiari: Renzi è quasi condannato alla vittoria, almeno nelle Primarie. Varrà poi lo stesso teorema nelle successive e ben più importanti Elezioni Nazionali?

SONDAGGI ELETTORALI POLITICI: QUALI TASSE VENGONO “SCELTE” DAGLI ITALIANI? - Nei sondaggi elettorali e politici prodotti alla vigilia della presentazione del nuovo Def e della “manovrina” di bilancio in attesa di quella autentica del prossimo autunno, gli italiani temono ovviamente la salita e l’aumento di alcune tasse, con la pressione fiscale che purtroppo non accenna a diminuire. I sondaggi che sono stati prodotti da Ipsos mostrano un dato molto particolare: quali tasse gli italiani sono più disposti a vedere salire, tenendo conto che la “simpatia” nel cuneo fiscale è forse pari a quella per gli interventi dal dentista? Sono di certe le varie accise che gli italiani sono “maggiormente” disposti a vedere aumentare: benzina, alcol, sigarette, per questi articoli l’italiano medio ritiene di poter ovviare ad un eventuale aumento. Sempre nel sondaggio di Ipsos si legge poi come dopo il 45% di scelta sulle accise, segue il 14% di preferenza sull’aumento delle tasse sulla casa, dall’Imu alla Tari fino alla Tasi; al 12% è l’Irpef a fare meglio del’Iva, considerata la peggiore tassa per gli italiani e che dunque non vede assolutamente con positività un possibile aumento, anche se smentito a più riprese dal governo stesso.

