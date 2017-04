Terza Guerra Mondiale/ Usa vs Russia, Iran, Ayatollah Khamenei: “attacco Siria errore cruciale”

Guerra in Siria, preludio alla Tera Guerra mondiale? (LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE, IRAN MINACCIA GLI USA (E IL MONDO) - Sentire intervenire l’ayatollah dell’Iran e minacciare Usa e occidente non solo fa presagire una terza guerra mondiale ma conferma (qualora ci fosse un’altra riprova da scoprire) l’assoluta predominanza sull’alleato siriano. È infatti Teheran dove probabilmente si giocano le partite più importanti tra Usa, Russia e il duplice blocco mondiale tra Occidente e Medio-Oriente. Ieri sera arriva il sinistro avvertimento dell’ayatollah Khamenei dopo la bagarre scatenata dagli attacchi di Trump in Siria: «Stanno ripetendo gli stessi errori dei loro predecessori: l’attacco alla base in Siria è un errore cruciale», afferma a Press Tv il leader religioso (e non solo) dell’Iran. Non solo, Khamenei dal piena colpa della formazione di Isis agli Stati Uniti con la conseguente responsabilità per il terrorismo internazionale: «le ex autorità americane hanno creato Daesh (acronimo arabo dello Stato islamico - ndr) o l'hanno sostenuto, e le autorità attuali lo stanno rafforzando». Avere un Iran in più che naviga contro corrente di sicuro non rappresenta il migliore prodromo alla riunione del G7 a Taormina che a maggio forse dovrà stabilire la posizione da tenere dell’Occidente di fronte alla grave emergenza mondiale in Medio Oriente e con la Russia. Su questa scia, il ministro degli Esteri Angelino Alfano ha convocato per domani mattina una collaterale al G7 con tutti i ministri esteri allargata anche a Turchia, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Qatar e Giordania. «Un’iniziativa immediata per rilanciare il processo politico sulla Siria alla luce della decisione del presidente Trump di lanciare i missili su una base aerea del regime di Damasco e al fine di scongiurare così una pericolosa escalation militare», fa sapere il titolare della Farnesina.

TERZA GUERRA MONDIALE, TRUMP STRINGE CON GIAPPONE E CINA - Dopo i colloqui fitti con la Cina di Xi Jinping, il presidente Donald Trump - dopo la prima settimana più complicato passata da quando è titolare della Casa Bianca - ha provato a stringere un accordo con il Giappone amico a livello di potenza mondiale sulla situazione da “guerra mondiale” che in molti prefigurano. Nucleo della discussione ovviamente la Corea del Nord, sulla quale il premier Abe «mi impegno a collaboratore sulla minaccia posta dalla Nord Corea». Stando a quanto riporta la Casa Bianca in una nota successiva al colloquio Trump-Abe, il Giappone ha dato pieno appoggio agli Stati Uniti anche ai radi in Siria: «bisogna mostrare determinazione nella risposta alle azioni brutali di Assad». Piccolo appunto: la giornata di ieri, anche se per nulla attinente alla vicenda di Siria o Corea del nord, ha visto un’ennesimo spargimento di sangue nell’Egitto stato-simbolo della convivenza tra musulmani e cristiani. Due chiese copte importanti, una addirittura ad Alessandria mentre stava dicendo Messa per la Domenica delle Palme il papa copto Tawadros II, sono state colpite da un duplice attentato: 50 morti e il clima di divisione nella Settimana Santa. Di questo si nutrono i terroristi, della divisione e della paura, oltre che della morte: da qui i regnanti del mondo, seguendo il continuo richiamo della Chiesa per la Pace, dovrebbero forse osservare e analizzare i gravissimi problemi che una mancanza di strategia globale e sul lungo periodo potrebbero ancora creare nei prossimi anni.

