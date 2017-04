DEF 2017/ Cdm, manovra correttiva, nuove tasse: Iva, sigarette e benzina aumentano? (ultime notizie)

Pier Carlo Padoan, Def e Manovra in Cdm (LaPresse)

DEF 2017, “MANOVRINA” IN CDM: NUOVE TASSE E ACCISE NELLA MANOVRA (ULTIME NOTIZIE) - Alle ore 16.30 circa si terrà l’atteso Consiglio dei Ministri in cui verranno discusse e approvate il Def 2017, la manovra correttiva e le varie spinte della crescita che traccerà il Governo da qui fino a fine legislatura. Il Documento di Economia e Finanza prevede secondo le anticipazioni del Ministero guidato da Padoan un aumento di 2,8 miliardi di euro per pubblico impiego, settore statale e non, fino all’aumento dello stipendio medio dei contratti statali. Il Def e la manovra spuntano in Cdm dopo le rassicurazioni del Governo sulla strada “irta” ma segnata: la cosiddetta “manovrina” correttiva costerà 0,2 punti di deficit strutturale e andrà sul costo di 3,4 miliardi di euro. Ma cosa prevede nel dettaglio lo vediamo assieme ad alcune anticipazioni fornite dall’Ansa: tagli alla spesa e lotta evasione con in particolare la stretta sui pignoramenti, la rottamazione delle “liti” fiscali e lo split payment. Ma in particolare per i cittadini sono il fronte di tasse e accise a preoccupare maggiormente: con il nuovo Def e la manovra non ci sarà l’aumento dell’Iva, va chiarito subito, mentre invece vi saranno maggiori entrate da giochi e lotterie e dalle sigarette con aumenti ormai improrogabili. Ferme invece le accise sulla benzina che in un primo momento parevano essere alla vigilia di un ennesimo aumento: da ultimo, ci saranno 3 miliardi di euro in tre anni da investire sull’economia delle imprese, provando anche a dare respiro nelle aree del terremoto. Ci saranno poi anche alcune misure importanti sulla concorrenza, con la semplificazione della giustizia civile e due importanti interventi sul lavoro: completamento del jobs act con una riforma strutturale che guardi a meno tasse per il secondo livello di contrattazione e infine anche riduzione del cuneo fiscale per i giovani.

DEF 2017, “MANOVRINA” IN CDM: I COSTI E LE PROMESSE DI GENTILONI 6 PADOAN (ULTIME NOTIZIE) - Nella prima bozza del Def 2017 che arriverà in Cdm oggi pomeriggio e verrà poi licenziato dal Governo Gentiloni, è previsto un aumento di 2,8 miliardi di euro a supporto del Pubblico Impiego con anche le famose finanze per l’aumento medio di 85 ai contratti statali (rinnovi stipendi Dipendenti Pubblici tra il 2016 e il 2018, ndr). Padoan compie anche una prima previsione sugli eventuali oneri di un prossimo rinnovo: 2,3 miliardi per il 2019 e 4,6 per il 2020. «Il paese si trova in una fase di transizione verso una crescita più solida, sostenibile e inclusiva, la stiamo inseguendo: è necessario rafforzare questa fase, capitalizzare la strategia di benefici delle riforme recenti che sta continuando e in cui il Governo è pienamente impegnato», commenta questa mattina il ministro Padoan, alla vigilia del Consiglio dei Ministri certamente più importante degli ultimi mesi. Gentiloni in più aggiunge che gradirebbe un percorso molto meno ad ostacoli, ma i vincoli Ue lo impediscono: «La crescita che attraversa l'insieme dell'Ue deve essere accompagnata, sostenuta», commenta dalla Spagna il premier che poi aggiunge, «serve un aggiustamento strutturale del patto di stabilità. E' interesse di tutta l'Ue».

