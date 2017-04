PRIMARIE PD 2017/ Renzi, legge elettorale: “via capilista bloccati”. E su Consip… (oggi 11 aprile)

PRIMARIE PD 2017, Matteo Renzi e Michele Emiliano (LaPresse)

PRIMARIE PD 2017, RENZI SU LEGGE ELETTORALE E CONSIP (ULTIME NOTIZIE) - Ieri sera Matteo Renzi è tornato protagonista negli studi di Porta a Porta in piena campagna elettorale per le Primarie Pd del prossimo 30 aprile. Ha voluto rilanciare la sua candidatura portando i tanti temi dell’attualità politica in campo, in una sorta di pre-campagna anche per le elezioni Politiche, di fatto il passo successivo qualora riuscisse a ridiventare segretario del Pd al prossimo Congresso. È carico: «via capilista bloccati? Certo, sono disponibile, non ho alcun problema a metterci la faccia per prendere i voti», sottolinea sulla legge elettorale ribaltando le accuse che fino a ieri erano state prodotte dalla minoranza del Partito e dagli stessi grillini. Conferma il suo appoggio, ancora una volta, al governo Gentiloni e poi rilancia sui temi economici, prendendo spunto dagli attacchi ricevuti ancora una volta da Grillo & soci. «Qualcuno dice che abbiamo lasciato un buco di 3 miliardi, è una fake news, noi abbiamo lasciato i conti in ordine poi il governo ha accettato una correzione per dare un messaggio all'Ue e se il governo decide così, io sto dalla parte del governo. Ma il buco non c’è». Non poteva mancare ovviamente, dopo la svolta clamorosa sull’inchiesta Consip arrivata ieri (indagato il carabiniere che avrebbe falsificato intercettazioni contro Tiziano Renzi, ndr), il commento del figlio evidentemente interessato all’intero caso: «Sarebbe facile per me dire, essendo in corso una indagine per falso, 'eh avete visto', niente di tutto questo. Io chiedo che tutti abbiano la più totale fiducia nella magistratura». Poi sempre da Vespa, il candidato alle Primarie prosegue, «La verità alla fine viene a galla. E se avete visto i politici tentare di nascondere le carte, noi siamo diversi. Massima fiducia nella magistratura, io non faccio nessun tipo di polemica».

PRIMARIE PD 2017, EMILIANO VS MDP “PARTITO DA ANCIEN REGIME“ (ULTIME NOTIZIE) - È la prima uscita davvero polemica di Michele Emiliano contro i suoi ex-compagni e fuoriusciti scissionisti D’Alema, Bersani e Speranza, ora in Mdp. Il candidato alle Primarie Pd ancora ospedalizzato dopo la brutta frattura al piede nei giorni scorsi, è intervenuto nel programma “Un giorno da pecora” su Radio 1 provando una sorta di “riavvicinamento” alla base dem e conseguente allentamento dalla fu-minoranza Pd. «Regalare il Pd a Renzi sarebbe stato un errore politico gravissimo, soprattutto per costruire un partito piuttosto “ancien régime”, come Mdp. Quindi sono rimasto per contendere il Pd a Renzi, che era l’unico modo per fare un servizio all’Italia». Il Governatore attacca poi Renzi, anche in una evidente mossa da campagna elettorale in cui parte tra l’altro svantaggiato per via dei risultati nei circoli: «Un segretario che pensa a se stesso demolisce il partito», e porta ad esempio la sua personale analisi “sociologica” dei tre candidati in corsa per le Primarie. «C’era un classico candidato di sinistra, molto dignitoso e ben strutturato, che e’ Orlando. C’era un candidato molto civico e vicino alle istanze della popolazione comune, che ero io». E poi – ha concluso – ce n’era un terzo che non ho capito bene a chi sia vicino, se non a se stesso».

