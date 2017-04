Terza Guerra Mondiale (Foto: LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE? USA VS COREA DEL NORD, CINA PREOCCUPATA: "PUÒ SCOPPIARE UN CONFLITTO" - Il rischio di uno scoppio della Terza guerra mondiale è sentito particolarmente in Cina, dove si discute del trasferimento del gruppo d'attacco navale Usa verso la penisola coreana. La possibilità che si apra un conflitto con la Corea del Nord è concreta per il China Morning Post, secondo cui potrebbe bastare anche un piccolissimo errore. Né gli Stati Uniti né la Corea del Nord prenderebbero l'iniziativa di scatenare una guerra, ma per Zhang Tuosheng, della Fondazione cinese per gli Studi strategici e internazionali, «il rischio di un conflitto è più alto per un piccolo errore o incidente potrebbe scatenare la guerra nella penisola». Anche l'analista militare Li Jie pensa che stanno aumentando le possibilità di un errore di calcolo. E ciò rischia di «aumentare se Donald Trump e Kim Jong-un assumeranno delle posizioni fortemente conflittuali». Per questo la Cina nelle scorse settimane aveva proposto una mediazione: l'obiettivo era ridurre le manovre congiunte con Seul in cambio di uno stop da parte dei lanci missilistici della Corea del Nord.

TERZA GUERRA MONDIALE? USA VS COREA DEL NORD, IL MODUS OPERANDI AMERICANO - Escalation di tensione nella comunità internazionale: tutto è cominciato con l'inasprimento della crisi siriana e, quindi, con l'attacco chimico a Idlib e la successiva risposta militare Usa. Il dossier nordcoreano e il terrorismo dell'Isis rappresentano gli altri fronti. La politica estera di Washington prosegue però con la linea dura: il segretario di Stato Usa Rex Tillerson, arrivato a Lucca per il G7 Esteri, è tornato ad attaccare la Russia, dove si recherà martedì. Il capo della diplomazia americana ha spiegato il modus operandi futuro: «Noi vogliamo essere coloro che sanno rispondere a quanti creano danni agli innocenti in qualunque parte del mondo». L'Italia nel frattempo si sta muovendo per evitare che degeneri la crisi siriana e che si possa arrivare ad una Terza guerra mondiale: per questo il ministro degli Esteri Angelino Alfano - come riportato da Il Fatto Quotidiano - ha convocato una riunione straordinaria, allargata a Turchia, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Giordania e Qatar.

