Primarie Pd 2017/ Martina lancia Renzi: “M5s anti-democratici, serve un Pd forte” (oggi 12 aprile)

PRIMARIE PD 2017, MARTINA LANCIA RENZI “Sì A DOPPIO RUOLO PREMIER-SEGRETARIO” (ULTIME NOTIZIE) - In una intervista rilasciata al Mattino parla il co-leader della mozione Renzi in vista delle Primarie Pd del prossimo 30 aprile, Maurizio Martina. Il ministro dell’Agricoltura - tra i più stimati del Governo Renzi prima e Gentiloni poi - rilascia le prime forti dichiarazioni per lanciare la corsa dell’ex premier in una sfida che li vede avvantaggiati ma che non può pienamente rimanere serena specie perché in progetto c’è poi il secondo e molto più complesso salto verso le Elezioni Nazionali. E da qui parte Martina, come del resto aveva fatto anche Renzi nell’ultima ospitata a Porta a Porta due giorni fa: «I cinquestelle hanno una vocazione distruttiva, mentre noi vogliamo costruire. La loro vena antidemocratica si vede anche nelle scelte interne prese solo dal capo così come nelle iniziative che propongono per l`Italia», risponde Martina sulla domanda riguardo ai veri avversari di Renzi. «Anche per questo il Pd ha oggi il compito di costruire una alternativa forte, popolare e credibile alle derive di Grillo e Salvini», conclude il ministro. Ma qual’è la ricetta per riprendersi i voti fuggiti via in questi anni proprio verso le liste grilline? Per Martina bisogna fare un duro lavoro di ascolto, «aprendoci, impegnando forze nuove e presentando il nostro progetto a partire da alcune priorità essenziali: lavoro, giovani, equità sociale, nuovo sviluppo e rilancio del progetto europeo». Parla di vecchi e nuovi conservatorismi da superare con una proposta che possa essere il più innovativa e moderna possibile: per fare questo Martina è ovviamente d’accordo sul fatto che il segretario del Pd debba essere anche il candidato premier. «Si tratta di una scelta di chiarezza verso gli elettori e muove dalla consapevolezza che per governare efficacemente serve avere la massima investitura politica possibile», conclude il ministro dell’Agricoltura.

PRIMARIE PD 2017, I GIOVANI POSSO VOTARE AI GAZEBO? (ULTIME NOTIZIE) - È stato inaugurato quest’oggi il sito internet delle Primarie Pd 2017 che tra 17 giorni porteranno elettori del Pd e di centrosinistra nelle principali piazze delle città presso i gazebo. Come da regolamento appena riconfermato dallo statuto Pd, il voto è aperto anche ai giovani tra i 16 e i 18 anni, ma secondo una modalità specifica indicata proprio nel portale online. In pratica, il voto alle Primarie dem può avvenire anche per i giovanissimi ma registrandosi obbligatoriamente sul portale entro e non oltre le ore 12 di giovedì 27 aprile. Bisogna poi stampare la ricevuta dell’avvenuta registrazione online e solo a quel punto verrà indicato via mail o sms il seggio presso cui sarà possibile votare per il ragazzo elettore. «Al momento del voto, ricordati di portare con te un documento di riconoscimento e la ricevuta dell’avvenuta registrazione online. Ti sarà richiesto un contributo di almeno 2 euro», tiene a specificare lo statuto delle Primarie del Partito Democratico.

