Terza Guerra Mondiale/ Usa vs Corea del Nord: “useremo l'atomica”

Terza Guerra Mondiale? (LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE, LA POSIZIONE DELLA CHIESA E LA PACE “MINACCIATA” - È gravissima la crisi globale che porta alla mente un clima da terza guerra mondiale sia sul fronte della Siria ma in questo momento soprattutto sull’asse Usa - Corea del Nord. Prosegue l’avanzata della flotta americana nel Pacifico: la Carl Vinson, portaerei della classe Nimitz a propulsione nucleare da Singapore si sta dirigendo verso la penisola coreana per replicare alla grave emergenza missilistica che da mesi prosegue da Pyongyang verso il Giappone. Ieri sera ulteriore strappo dopo le minacce arrivate in giornata dal regime di Kim Jong-un: «se provocati ulteriormente useremo l’atomica». Parole che fanno paura anche solo a leggerle e che promettono giorni di “fuoco” speriamo solo diplomatico tra le varie superpotenze mondiali. La replica di Trump, che intanto cerca di rinforzare un’asse con la Cina per poter evitare seri conflitti, non è certo accomodante: “cercano guai e se li vorranno li avranno“. Con un tweet poi il presidente degli Stati Unit si fa ancora più esplicito: «La Corea del Nord cerca guai. Se la Cina decide di aiutare sarebbe magnifico. Altrimenti, risolveremo il problema senza di loro!». Il clima da terza guerra mondiale… è servito.

TERZA GUERRA MONDIALE, LA POSIZIONE DELLA CHIESA E LA PACE “MINACCIATA” - Sono passati 100 anni da quella bolla papale di Benedetto XV durante la Prima Guerra Mondiale in cui il Pontefice definiva l’orrenda e immane tragedia del primo conflitto globale come «una inutile strage», denunciando così tutti gli attori protagonisti in campo in quegli anni bui dell’Europa e del mondo. 100 anni dopo il rischio è forte e le escalation di questi giorni fanno di nuovo tornare alla mente i due conflitti mondiali ed è ancora un Papa a mettere tutti sotto attenta e seria analisi. «Una terza guerra mondiale a pezzi», quante volte (anche a sproposito) in questi mesi si sono ripetute le parole di Papa Francesco sulla situazione attuale tra Usa, Cina, Corea, Russia, Isis, Medio Oriente e quanti più caos internazionali presenti. Il n.2 della Segreteria di Stato Vaticana, Mons. Becciu, in una intervista al Corriere oggi esprime proprio questo concetto. Dopo gli attentati alla Chiesa d’Egitto da parte dell’Isis, «sempre più volte siamo pervasi da questa sensazione di guerra continua e di minaccia alla pace», racconta il presule. E aggiunge: «Molte volte nella storia le voci dei pontefici sono rimaste inascoltate. Magari vi avessero dato più attenzione! Si sarebbero evitate all’umanità tragedie inaudite. Speriamo che la storia insegni». Cento anni sono passati, la voce della Chiesa rischia purtroppo anche questa volta di rimanere inascoltata…

