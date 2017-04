ILARIA CAPRIOGLIO/ La sindaca più sexy d'Italia che ha "stregato" Silvio Berlusconi (Nemo - Nessuno escluso)

Ilaria Caprioglio (da Facebook)

ILARIA CAPRIOGLIO, LA SINDACA PIÙ SEXY D'ITALIA CHE HA "STREGATO" SILVIO BERLUSCONI (NEMO) - Ilaria Caprioglio sarà ospite di Nemo - Nessuno escluso, il programma di Raidue condotto da Enrico Lucci e Valentina Petrini. La prima cittadina di Savona parteciperà all'appuntamento settimanale "Parola al sindaco": salirà, dunque, sul palco di Nemo per parlare anche del tema del mondo della moda, avendo un passato da top model. Vizi e nuovi standard verranno raccontati anche dal servizio realizzato da Martina dell'Ombra dai red carpet della fashion week milanese, su cui esprimerà un commento la stessa Ilaria Caprioglio, fondatrice dell'associazione "Mi nutro di vita" contro i disturbi del comportamento alimentare. Del resto è specializzata su temi riguardanti l'alimentazione e l'educazione. Considerata la sindaca più sexy d'Italia, è uno dei 70 volti nuovi che Silvio Berlusconi vorrebbe lanciare alle prossime elezioni su scala nazionale. Stando a quanto riportato da Il Tempo, il leader di Forza Italia la vorrebbe in Parlamento.

ILARIA CAPRIOGLIO, SINDACA DI SAVONA: LA CARRIERA (NEMO) - Ilaria Caprioglio è sindaco di Savona dal 20 giugno scorso. Vanta un passato da top model internazionale: dal 1988 al 1993 è stata, infatti modella. Protagonista di alcune campagne pubblicitarie, ha lavorato a Los Angeles, Parigi, Monaco di Baviera e Milano. Dopo aver lasciato la carriera di modella, si è laureata in giurisprudenza a Milano, ha svolto la pratica forense e notarile, conseguendo poi la specializzazione. Ilaria Caprioglio è anche scrittrice: è autrice di Senza limiti, Generazioni in fuga dal tempo e Corpi senza peso. Storie di bambini e ragazzi con anoressia e del loro medico. Fondatrice dell'associazione "Mi nutro di vita", ha ideato la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla contro i disturbi del comportamento alimentare. Ilaria Caprioglio è anche presidente del Circolo degli Inquieti e direttrice editoriale del trimestrale culturale La Civetta. Sostiene, infine, iniziative per lo sviluppo della cultura del rispetto e dell'inclusione.

© Riproduzione Riservata.