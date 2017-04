Primarie Pd 2017/ L’anti-animalista Renzi attacca: “Consip? Mi battano con la politica” (oggi 13 aprile)

Matteo Renzi, Primarie Pd (LaPresse)

PRIMARIE PD 2017, RENZI RILANCIA: “CONSIP? MI BATTANO CON LA POLITICA” (ULTIME NOTIZIE) - Ieri sera a Otto e Mezzo il candidato alle Primarie Pd Matteo Renzi ha proseguito il suo personale show in questa campagna elettorale mediatica, prima a Porta a Porta e ora da Lilli Gruber. Combattivo, all’attacco con Il Fatto e Report e addirittura anche… anti animalista. Con ordine, prima la politica: si parte dalle false intercettazioni architettate, pare, contro suo padre Tiziano sul caso Consip. «Il tempo del buonismo è finito, è finita la parte di quello che sta buono e zitto. Io sono pronto a chiedere i danni. Andremo in tribunale e diremo le cose che dovremo dire», afferma subito Renzi in trasmissione. Il candidato segretario alle prossime Primarie se la prende poi con il Fatto Quotidiano e sulle falsità dette sul caso Consip e sulla posizione del padre e del presunto “giglio magico”; «Marco Travaglio avrebbe potuto chiedere scusa per aver scritto cose false, ma lo farà in tribunale». Il concetto è chiaro e viene ribadito anche ieri sera: attaccare Renzi e la sua mozione sui contenuti politici e non con attacchi pretestuosi personali, «mi battano con la politica se ci riescono. non saro' mai uno di quelli che vive di complotti. Credo che la verità verrà a galla, ma mi sentirei un piccolo uomo, un omuncolo se oggi facessi quello che dice 'ah, avete visto…”». Curiosa invece la polemica sull’agnello di Pasqua, dopo la duplice adozione di due agnellini dalla Boldrini e le immagini pro-animalisti di Silvio Berlusconi anche Renzi entra nell’agone pasquale, ma in controtendenza. «È una tradizione famigliare a cui non vengo meno, non amo moltissimo l'agnello ma non sono d'accordo quando la politica strumentalizza le scelte personali, anche il pranzo di Pasqua»; e infine conclude con un battuta, «o mangio la carne, se qualcuno mi tocca la fiorentina mi arrabbio ma rispetto le scelte degli altri. Di animali in politica ce ne sono già tanti evitiamo altre querelle».

PRIMARIE PD 2017, I GIOVANI POSSONO VOTARE AI GAZEBO? (ULTIME NOTIZIE) - È stato inaugurato ieri il sito internet delle Primarie Pd 2017 che tra 17 giorni porteranno elettori del Pd e di centrosinistra nelle principali piazze delle città presso i gazebo. Come da regolamento appena riconfermato dallo statuto Pd, il voto è aperto anche ai giovani tra i 16 e i 18 anni, ma secondo una modalità specifica indicata proprio nel portale online. In pratica, il voto alle Primarie dem può avvenire anche per i giovanissimi ma registrandosi obbligatoriamente sul portale entro e non oltre le ore 12 di giovedì 27 aprile. Bisogna poi stampare la ricevuta dell’avvenuta registrazione online e solo a quel punto verrà indicato via mail o sms il seggio presso cui sarà possibile votare per il ragazzo elettore. «Al momento del voto, ricordati di portare con te un documento di riconoscimento e la ricevuta dell’avvenuta registrazione online. Ti sarà richiesto un contributo di almeno 2 euro», tiene a specificare lo statuto delle Primarie del Partito Democratico.

