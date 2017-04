Terza Guerra Mondiale/ Usa vs Russia: ok inchiesta su gas Siria, segnali di ripresa?

Terza Guerra Mondiale, Usa vs Russia (LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE, USA VS RUSSIA: LE ULTIME FRIZIONI E IL PROBLEMA SIRIA - Un clima da terza guerra mondiale sul fronte del Pacifico e un clima da conflitto globale sulla Siria e sul Medio Oriente: Nord Corea e Assad i due punti di emergenza mondiale, ma sono in realtà Russia e Usa ad avere in mano ancora una volta le chiavi della diplomazia mondiale, con la Cina che ieri ha lanciato degli importanti segnali di “mediazione” specie sul fronte di Pyongyang. Ieri fondamentale incontro per 6 ore al Cremlino tra i due ministri degli Esteri Rex Tillerson e Sergei Lavrov, con Trump e Putin in fervente attesa nel dare le ultime indicazioni ai propri diplomatici riuniti in consiglio a Mosca. Timidi, piccoli ma comunque esistenti segnali di una ripresa dei rapporti, almeno a livello di facciata: «Russia e Usa ritengono sia necessaria un'inchiesta dell'Onu sull'attacco chimico in Siria», racconta ai giornalisti dopo l’incontro il ministro russo. In nessun altro punto hanno trovato un accordo anche perché Tillerson ha spinto foto contro la Siria di Assad e inevitabilmente contro i loro più diretti alleati russi; «Assad non può assolutamente governare la Siria, la sua rimozione dal potere deve avvenire in modo strutturato e organizzato».

TERZA GUERRA MONDIALE, USA VS RUSSIA, MAI STATO COSI' NEGATIVO IL RAPPORTO TRA I DUE PAESI. Il regime siriano secondo Trump avrebbe usato bombe al cloro e altre armi chimiche in »oltre 50 occasioni», afferma durante l’incontro il ministro Usa non brillando così del massimo candore diplomatico. Timidi segnali fregati nel momento in cui è Tillerson a dichiarare «le relazioni tra Stati Uniti e Russia sono a un punto basso, caratterizzato da un basso livello di fiducia». Mosca ha replicato che le condizioni per correggere le divergenze ci sono, nonostante le aggressioni di Trump - «che però ora devono finire su tutta la linea, anche in Corea del Nord» - con Putin che ha consigliato la linea, «siamo anche d'accordo nel fornire dei rappresentati speciali dei nostri governi per un confronto, per discutere nel dettaglio, senza escalation, i fattori di frizione per migliorare le relazioni». Segnali, evidenti ma timidi, con sempre la netta impressione che sotto vi sia sempre di più di quanto si osserva da “semplici” osservatori europei e che forse in quelle sei ore di colloquio probabilmente siano stati tanti i fronti discussi, tenuti segreti: qualche indizio? Isis, Turchia e Iran…

