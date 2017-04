Primarie Pd 2017/ Emiliano escluso in Lombardia e Liguria: “pronto ricorso” (oggi 14 aprile)

Primarie Pd 2017, Michele Emiliano, candidato Pd (LaPresse)

PRIMARIE PD 2017, EMILIANO ESCLUSO IN LOMBARDIA E LIGURIA (ULTIME NOTIZIE) - Prima vera svolta nella corsa alle Primarie Pd in corso d’opera: Michele Emiliano, uno dei tre candidati alla segreteria del Partito Democratico viene escluso dalla competizione in Lombardia e Liguria, come sancisce il regolamento per chi non riesce a presentare le firme necessarie alla candidature in determinate regioni. La giornata di ieri ha visto la clamorosa notizia fare come da boato sempre più potente con l’intera diligence dem schierata su due posizioni: il rispetto della norma, come approvato anche dalla Commissione Congresso Pd, oppure optare per una deroga e permettere lo svolgimento appieno delle Primarie. Al momento, se non vi saranno eventuali novità dal ricorso che presenterà la mozione di Emiliano nei prossimi giorni, il nome del Governatore Puglia sarà escluso dalla scheda Primarie in Liguria e Lombardia: lo statuto dem prevede che per essere ammessi ufficialmente alle Primarie bisogna aver raccolto le firme in almeno la metà delle province di ogni singola Regione e il problema è che Emiliano e la sua mozione hanno raccolto firme necessarie solo nel collegio di Genova e in soli altri cinque collegi lombardi. Il regolamento prevede che si votino le liste di candidati all'assemblea nazionale, collegate a ciascun segretario e in questo caso non poteva essere possibile in quei collegi dove Emiliano non ha raccolto le firme necessarie per la sua lista. «le firme ci sono: in Liguria in tutti i collegi, in Lombardia in più della metà. Non vorrei che il congresso del Pd diventasse un problema di burocrazia. È possibile che in qualche collegio le firme non siano state sufficienti, ma io mi appello al presidente della Commissione nazionale, Montanari, che valuterà le nostre ragioni», dichiara in una nota Francesco Boccia, sostenitore di Emiliano nella mozione congressuale. Ancora più duro Ginefra, deputato Pd, «è assurdo che, dopo aver raccolto 6.000 firme per la presentazione della candidatura e dopo aver conseguito l'8% di consenso tra gli iscritti e le iscritte al Pd, si voglia negare ad Emiliano il diritto ad essere votato in tutta Italia». La situazione è in tensione, con i renziani che invece paiono essere rigidi sul rispetto del regolamento: «Mi dispiace molto che non siano riusciti, ma è il regolamento che prevede l'esclusione, un regolamento approvato all'unanimità, con il voto anche di chi in quella commissione rappresentava Emiliano».

PRIMARIE PD 2017, ORLANDO SFIDA RENZI: “PD APERTO E PLURALE, DA SOLI NON BASTIAMO” (ULTIME NOTIZIE) - Sul fronte delle Primarie del Pd prosegue la lotta a distanza tra la mozione di Renzi e quella di Orlando, diverse e con due opposte idee di Partito Democratico. Ieri la combattività dell’ex premier ha messo di nuovo di fronte un’idea di un Pd che da solo sfida tutti, M5s, giudici, nemici scissionisti e quant’altro; il ministro della Giustizia invece ha un’idea diversa e l’ha esposta nel dettaglio con una lettera aperta all’Avvenire. « Uno dei motivi che mi ha spinto a candidarmi, è stato il constatare la distanza della condizione attuale del nostro partito rispetto alle premesse e all’entusiasmo con cui abbiamo dato inizio dieci anni fa alla nostra storia insieme», scrive Orlando che sfida apertamente Renzi dopo gli ultimi anni di gestione del Nazareno. «Oggi il PD ha smarrito questa ricchezza, ci siamo isolati, da forza capace di unire il vasto mondo del centrosinistra civico e sociale siamo diventati elemento di divisione»: dal socialismo al cattolicesimo fino al riformismo, un Pd nuovo e rinnovato è quello che propone Orlando e lo fa citando Aldo Moro e soprattutto dato un messaggio abbastanza chiaro sul futuro pre e post elezioni. «Da soli non bastiamo, anche per questo dobbiamo essere aperti, plurali e inclusivi».

