Terza Guerra Mondiale/ Video, Usa vs Isis: “madre di tutte le bombe” sganciata sull’Afghanistan

Terza Guerra Mondiale? (LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE, USA SGANCIA MAXI BOMBA CONTRO L’ISIS - Corea del Nord, Siria e ora anche Afghanistan: nelle ultime due settimane le azioni Usa in Medio Oriente e Asia stanno scaldando ancora di più l’azione in un clima da inquietante Terza Guerra Mondiale. Ieri sera la notizia clamorosa di una bomba di 10 tonnellate sganciata dalle truppe di Trump su una base dell’Isis in Afghanistan ha riacceso le polemiche sull’iniziativa di Washington: «bomba MOAB, la madre di tutte le bombe non nucleari, che pesa quasi 10 tonnellate e ha la forza di distruggere tutto nel raggio di centinaia di metri», riporta la Cnn citando fonti militari Usa, confermate poco più tardi dalla stessa Casa Bianca. Un altro messaggio importante e durissimo dettato dall’America contro il terrorismo internazionale con in più la novità dell’armamentario mai lanciato prima; seconda bomba più letale della storia, dopo quelle atomiche lanciate ancora dagli Usa contro il Giappone verso fine Guerra Mondiale. E proprio questo clima purtroppo non riesce ad essere cancellato da questo periodo di fortissima tensione internazionale; «gli Stati Uniti hanno colpito l'Afghanistan sganciando una bomba mirata a colpire tunnel e grotte usate dai miliziani dell'Isis», ha sottolineato il portavoce della Casa Bianca Sean Spicer, confermando che sono state prese misure per evitare di colpire civili con eventuali danni collaterali. Resta la sensazione di un’assoluta inquietante strategia di continuo conflitto localizzato in più parti e con gli stessi protagonisti in campo: non il miglior augurio di una Pasqua di pace, purtroppo.

TERZA GUERRA MONDIALE, GIAPPONE DENUNCIA: “COREA PUÒ ARMARE MISSILI CON GAS SARIN” - Due fronti aperti, Siria e Corea del Nord e alleati già schierati: la Guerra Mondiale non sarà ancora effettiva, ma quei “pezzi” denunciati da Papa Francesco son tutt’altro che una visione strampalata della Chiesa Cattolica. Non è solo la Siria a preoccupare, bensì l’emergenza in Corea del Nord, con il principale alleato Usa in Asia di stanza a Tokyo che scende in campo e denuncia Pyongyang di attività sospette sui missili armati che hanno di fatto scatenato la reazione americana con la portaerei che viaggia verso la penisola coreana. Il governo del Giappone ha fatto sapere in queste ore che il regime di Kim Jong-un potrebbe condurre un attacco missilistico con testate contenente il gas sarin. Un inquietante ponte parallelo con la situazione della Siria e con gli attacchi di Damasco che hanno scatenato l’intera vicenda di questo ultimo mese con clima da Terza Guerra Mondiale. La denuncia del primo ministro nipponico, Shinzo Abe, è stata durissima ed è arrivata direttamente al Parlamento di Tokyo: «All’inizio di questo mese oltre cento persone sono state uccise con questo gas – ha detto Abe in parlamento – Abbiamo bisogno di comprendere questa realtà e garantire che la Corea del Nord non continui a fare questo. Abbiamo bisogno di imporre un effetto deterrente».

