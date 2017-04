TERZA GUERRA MONDIALE/ Trump attacca la Corea del Nord: “scontro vicino”, raid prima del test nucleare?

Terza Guerra Mondiale? (LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE, USA VS COREA NORD: PRONTI RAID PRIMA DEL TEST NUCLEARE - Il rischio di una guerra mondiale e di uno scontro tra Usa e Corea del Nord è tutt’altro che lontano: secondo le stime dell’intelligence Usa e non solo - anche quelli europei sono all’opera e concordano sul possibile scenario che sta per prefigurarsi - sono pronti raid delle portaerei americane contro gli stabilimenti nord coreani che stanno preparando l’ultimo decisivo test nucleare prima di arrivare a possedere completamente la terribile bomba. La Nbc riporta come potrebbe essere oggi il giorno dell’attacco di Trump contro Pyongyang, 15 aprile e 105esimo anniversario della nascita del nonno e fondatore della dinastia Kim al potere in Corea del Nord, Kim Il-sung. Stando alle fonti Usa i mezzi americani sono già pronti e proiettati verso le basi nucleari coreane e avrebbero una sorta di “via libera” anche dalla Cina, come avrebbero concordato nell’ultimo meeting Trump e Xi Jinping. Un segnale di questo? Secondo i media cinesi, i collegamenti aerei tra Pechino e Pyongyang della Air China saranno sospesi da lunedì. Le prossime 72 ore potrebbero essere decisive e il rischio dello scontro totale e di un abbozzo (un altro) di guerra mondiale è purtroppo davvero vicino…

TERZA GUERRA MONDIALE, USA VS COREA NORD LA CHIESA (E IL MONDO) TEMONO IL PEGGIO - Il mondo guarda atterrito al rischio imminente di un scontro totale tra Usa e Corea del Nord, con le conseguenze che potrebbero avere gli attacchi nucleari di Pyongyang e i missili o superbombe americane. La “prova” fatta dagli Usa contro la base Isis in Afghanistan pare sia stata effettuata per capire quanto in profondità possa colpire la potenza di fuoco a stelle e strisce contro le basi nucleari dove la Corea del Nord sta preparando l’ultimo decisivo test missilistico per raggiungere pieno possesso della bomba nucleare. In tutto questo grande e immenso rischio mondiale ci si appresta alla Pasqua con più timori che mai per una pace raggiunta a fatica negli ultimi anni del Novecento che rischia di andare in fumo da un momento all’altro. «Siamo esterrefatti, senza parole e anche un po’ sgomenti». Così monsignor Giovanni Ricchiuti, arcivescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti e presidente di Pax Christi Italia, commenta le continue tensioni internazionali: la Chiesa da tempo è impegnata per cercare, anche tramite i viaggi di papa Francesco, una linea di distensione con flebili anche se evidenti passi avanti. «Il popolo della pace va oltre le varie sigle che lo compongono», spiega ancora l’arcivescovo all’agenzia SIR; «non cederà a queste logiche. Noi continueremo a sperare in un futuro di pace per tutti. E la giornata di digiuno e preghiera, vissuta mercoledì scorso, non può che confermare questo nostro impegno». Di fronte all’orrore del mondo e al rischio di una terza guerra mondiale, il Vaticano punta dritto non ad un ricordo di 2mila anni fa, bensì alla sfida “paradossale” del giorno d’oggi. «Ricordiamo la Passione di Cristo. Durante la liturgia della Parola pregheremo per i governanti perché cerchino il bene comune nella vera libertà e nella vera pace», con Mons. Ricchiuti che poi conclude, «Sarà un’invocazione quanto mai attuale. Con un appello: non si crocifiggano altre persone sulla croce della guerra e degli interessi. Noi non possiamo che continuare a invocare il dono della pace nel mondo».

