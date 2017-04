RISULTATO REFERENDUM TURCHIA/ Esito in bilico, ecco cosa cambierebbe se Erdogan vincesse

Erdogan aspetta il risultato del referendum in Turchia

RISULTATO REFERENDUM TURCHIA, PAESE SPACCATO: ECCO COSA SUCCEDE SE VINCE ERDOGAN - Il risultato del referendum costituzionale della Turchia mette in gioco molto del futuro dell’Europa. La Turchia, paese membro della Nato e in predicato di entrare a far parte dell’Unione Europea (anche se soprattutto dopo le politiche repressive degli ultimi anni), ha assunto dopo la caduta di Gheddafi e dopo la comparsa dello stato islamico, un ruolo sempre più centrale per gli europei come “barriera” per il controllo dei migranti. Se aggiungiamo che il maggior partner commerciale della Turchia sono i paesi dell’Unione e che la frontiera con la Siria è una sorta di membrana che regola il flusso di foreign fighters da e verso Daesh, si capisce che una concentrazione totale di poteri nella figura del presidente (che nello specifico sarebbe Erdogan) pone una serie di incognite e di variabili di cui l’Europa non può non tenere conto. La cifra dell’imponenza del fenomeno Erdogan (ora che la costituzione ne limita i poteri) parlano chiaro: dal tentato golpe ci sono stati circa 48 mila arresti e più di 100 mila licenziamenti, per non parlare del trattamento riservato a giornali e giornalisti anche stranieri (come il nostro Gabriele Del Grande). Se - come sembra dai primi exit polls - vinceranno i ‘sì’, a quel punto il presidente (anche se non è chiaro se si debba prima passare da nuove elezioni) avrà potere di nominare ministri, governi, giudici della corte suprema e sciogliere il parlamento. Parlamento che - nel contempo - perderebbe il potere di sfiduciare il governo e potrebbe solo in linea teorica chiedere l’impeachment del Presidente (che però rimane a capo del proprio partito potendo quindi nominare i parlamentari, che quindi non chiederanno la messa in stato d’accusa presumibilmente, e avendo nominato i giudici dell’alta corte si assicurerebbe un verdetto favorevole). Insomma i timori di chi - europeo o della minoranza curda - vede nell’esito positivo del referendum una deriva autoritaria non sembra proprio avere tutti i torti. Mentre scriviamo arrivano i dati scrutinati e si sta delineando un vero testa a testa con il ‘sì’ che si attesta al 52,7% e i ‘No’ al 47,26%. Manca ancora il voto dei turchi all’estero. L’esito, al 90% di schede scrutinate non è ancora certo al 100%. Quel che è sicuro è che questa riforma ha spaccato in due la Turchia.

