DARIO ARGENTO VS M5S/ Video, fa il ‘verso’ a Virginia Raggi: “il sindaco non mi piace e Grillo è pericoloso”

Dario Argento vs Virginia Raggi e M5s (LaPresse)

DARIO ARGENTO VS VIRGINIA RAGGI: “NON MI PIACE AFFATTO COME SINDACO”, E LE FA IL VERSO (UN GIORNO DA PECORA) - Lontano dalla cinepresa, Dario Argento fa sempre “paura” questa volta ai grillini del Movimento 5 Stelle che vengono attaccati in lungo e in largo dallo scatenato regista romano ospite negli studi di Un giorno da pecora (programma su Rai Radio1 con Giorgio Lauro e Geppi Cucciari). Il discorso sul Movimento 5 Stelle viene tirato in ballo dai conduttori che chiedono poi ad Argento un parere sul sindaco della sua città, la Capitale: la risposta non piacerà certo al Campidoglio con una presa in giro pungente e ironica che sottolinea quanto la Raggi non sia proprio nelle grazie del regista di Profondo Rosso. «Non mi è simpatica per niente e poi con quell’atteggiamento naif….», corredato da tanto di imitazione in falsetto ed eloquio pieno di “eh, oh” e altri echi inquietanti. «Andiamo lì, con il cagnolino a spasso, come stiamo bene, ci divertiamo, mano nella mano, quanto è bello, facciamo le foto a tutti…», è completamente scatenato un Dario Argento “posseduto” dall’imitazione di Virginia Raggi evocativa anche se giustamente i conduttori gli fanno notare che il sindaco M5s non fa proprio così, «ma si che lei lo fa, è nella sua anima e immaginazione», racconta criticamente il regista horror. Il giudizio poi è chiaro, “non la vorrei mai in un mio film”, e nemmeno altri sindaci passati: si salva solo Rutelli e forse Veltroni, sugli altri «lasciamo davvero perdere», conclude Dario Argento. Clicca qui per la video-intervista a "Un giorno da pecora"

DARIO ARGENTO VS BEPPE GRILLO: “È PERICOLOSO, MI FA PAURA” (UN GIORNO DA PECORA) - Ma l’attacco contro Virginia Raggi condotto da Dario Argento nel programma Un giorno da pecora era partito da una più ampia trattazione politica sulla figura di Beppe Grillo: «Mi fa più paura di Salvini. L’ho conosciuto quando era un attore, era molto simpatico. Poi, improvvisamente…», racconta in diretta radio. Secondo il regista il leader del Movimento 5 Stelle è divenuto una sorta di caudillo della nuova destra italiana, di questo partito che ha preso il nome dagli alberghi cinquestelle…», si rivede Argento mentre spara a zero sui grillini e sul loro fondatore, tra una anticipazione e l’altra del suo prossimo film scritto con uno autore americano e girato in Canada. Niente simpatia, niente fiducia e niente “empatia” con la nuova politica che avanza a Cinque Stelle: per Dario Argento pare che il vero film horror della politica italiana sia in questo momento proprio quel partito nato da un’idea di Grillo e da una pratica della Casaleggio Associati. Ciak, si chiude.

© Riproduzione Riservata.