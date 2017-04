Inchiesta Consip/ Scontro procure, oggi decide Csm: qualche pm non è stato imparziale?

Matteo Renzi, caso Consip (LaPresse)

INCHIESTA CONSIP: SCONTRO PROCURE, OGGI DECIDE CSM. QUALCHE PM HA LESO IMPARZIALITÀ?(ULTIME NOTIZIE) - Si è aperta una settimana molto importante per l'inchiesta Consip: potrebbero esserci nuovi indagati nel filone romano dopo la ripresa delle acquisizioni di centinaia di documenti sul mega appalto Fm4 da 2,7 miliardi di euro. Nel frattempo si attende l'incidente probatorio per Marco Gasparri, il dirigente accusato di corruzione: i pm Ielo e Palazzi lo hanno chiesto per cristallizzarne le dichiarazioni. Oggi, però, si giocherà un'altra partita importante per l'inchiesta Consip: il Comitato di presidenza deciderà se aprire una pratica sullo scontro tra le due procure titolari dell'inchiesta, cioè Roma e Napoli. Il conflitto si sarebbe consumato con l'accusa di falso dei pm della capitale al capitano del None Gianfranco Scafarto e con la scelta dei pm napoletani Woodcock e Carrano di confermare la delega a indagare al suo reparto. Pierantonio Zanettin (Fi) ha chiesto di verificare se qualche pm non sia stato imparziale e se, dunque, vada trasferito d'ufficio.

INCHIESTA CONSIP: SCONTRO PROCURE, OGGI DECIDE CSM. RISCHIO INTERFERENZE O SERVE APPROFONDIMENTO? (ULTIME NOTIZIE) - Oggi il Csm decide sullo scontro tra le procure titolari dell'inchiesta Consip: c'è chi teme che si possa interferire così con le indagini in corso e chi, invece, pensa che sia necessario un approfondimento. Servono, però, elementi concreti. Potrebbero arrivare dalla relazione del Pg di Napoli Luigi Riello, chiesta dal ministro della Giustizia per «anomalie di funzionamento della polizia giudiziaria». Il vice presidente del Comitato di presidenza, Giovanni Legnini, ha precisato che i «gravi fatti emersi» nelle indagini capitoline «sono riferibili ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria», non quindi ai magistrati inquirenti. La decisione sarà tempestiva, ma resta fermo il principio «il Csm non deve interferire su indagini penali in corso». Pierantonio Zanettin, invece, ritiene che per evitare il rischio di interferenza nelle indagini debbano essere secretati gli atti: «Attendo con serenità la decisione del Comitato, ma sarebbe un errore non aprire la pratica: un diniego immotivato alimenterebbe solo illazioni».

