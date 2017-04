Primarie Pd 2017/ Orlando sfida Renzi, “se sarò segretario, non farò il Premier” (oggi 18 aprile)

Matteo Renzi e Andrea Orlando, Primarie Pd (LaPresse)

PRIMARIE PD 2017, ORLANDO SFIDA RENZI: “SEGRETARIO E PREMIER, SOLO UNO DEI DUE” (ULTIME NOTIZIE) - Il Ministro Andrea Orlando ha provato ad illustrare la sua idea di Pd in vista delle primarie che lo vedono forse l’unico vero sfidate del forte favorito ed ex premier Matteo Renzi: da settimane gira l’Italia e partecipa a numerose interviste per provare a recuperare il terreno di distanza dall’avversario fiorentino, con l’ultima rilasciata a L’Unità in cui con chiarezza afferma che se lui diventasse Segretario dem non si candiderebbe come premier alle prossime Elezioni Nazionali. «Se divento segretario farò il segretario per due motivi. Prima di tutto perché il partito va ricostruito e rinnovato. Se guardo alle liste che al sud appoggiano Renzi vedo ad esempio che la rottamazione non c’è più». Punta sulla classe dirigente Orlando e per farlo non potrà essere “distratto” dal lavoro di Palazzo Chigi, che reputa ovviamente comunque importante, «io penso che c’è da promuovere una nuova classe dirigente senza guardare troppo alla fedeltà perché altrimenti faremo appassire le nostre migliori energie». Per evitare di “finire” come M5s e centrodestra, il Pd nella testa di Orlando dovrà tenere ben distinti i due ruoli, tesi del tutto antitetica a quella renziana: ma gli elettori dem cosa sceglieranno?

PRIMARIE PD 2017, COME TROVARE IL SEGGIO ELETTORALE (ULTIME NOTIZIE) - Domenica 30 aprile 2017 ci saranno in tutte le piazze italiane la Primarie del Pd che dovranno stabilire chi tra Matteo Renzi, Andrea Orlando e Michele Emiliano sarà il nuovo segretario del Partito Democratico. Per poterlo fare, sono già uscite tutte le specifiche novità, regolamenti e modalità di voto sul sito ufficiale delle Primarie Pd, dove si potrà trovare anche il fondamentale strumento di ricerca del proprio seggio elettorale. Per trovare infatti in quale luogo ogni cittadino dovrà partecipare alla adunata dem con il proprio voto personale, è molto semplice: sul sito ufficiale basterà inserire il numero di sezione elettorale e il Comune di Residenza nell’apposito spazio e a quel punto verrà indicato il seggio preciso dove potersi presentare. Domenica 30 aprile sarà poi obbligatorio presentarsi al seggio con un documento d’identità valido e la tessera elettorale (oltre al versamento di 2 euro per i non iscritti al Pd, ndr), senza non sarà possibile partecipare al voto delle Primarie.

