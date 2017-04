Risultato referendum Turchia, Recep Tayyip Erdogan (Foto: LaPresse)

RISULTATO REFERENDUM TURCHIA: VOTO IRREGOLARE? ITALIA CAUTA, AUSTRIA CHIEDE STOP AI NEGOZIATI CON L'UE - La Germania dopo il risultato del referendum in Turchia, che ha decreato la vittoria del Sì, ha chiesto ad Ankara di dialogare rispettosamente con tutte le parti politiche e civili, visto che è emerso il quadro di una società profondamente divisa. In una nota congiunta la cancelliera Angela Merkel e il ministro degli Esteri Sigmar Gabriel hanno dichiarato che la Germania rispetta quanto deciso dal popolo turco con il voto, ma evidenzia la grande responsabilità che ha il presidente Erdogan. L'Italia, invece, preferisce non sbilanciarsi dopo aver appreso il risultato del referendum turco sulla riforma costituzionale. La posizione del nostro Paese, quindi, è cauta: il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, ha dichiarato di aver preso atto del risultato e auspicato un raffreddamento delle tensioni interne. Questa posizione, però, non è condivisa unanimemente in Europa. L'Austria, ad esempio, ha chiesto l'interruzione delle trattative per l'adesione della Turchia all'Ue, visto che il risultato del voto ha lanciato un chiaro segnale contro l'Europa.

RISULTATO REFERENDUM TURCHIA: VOTO IRREGOLARE? LE REAZIONI POLITICHE - La Turchia ha respinto le accuse delle opposizioni, che sostenevano il No alla riforma costituzionale, e di Osce, secondo cui il referendum «è stato condotto in condizioni di disparità». Per Ankara le osservazioni critiche sono «politicamente motivate», inoltre gli analisti internazionali hanno avuto «un approccio di parte e pregiudiziale». Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ribadito la sua vittoria dopo una lotta con le nazioni più potenti del mondo, che lo hanno preso di mira con una «mentalità da crociati». Nessun dubbio sulla legalità del voto: «Il voto di domenica è il più democratico mai visto». Il deputato del partito filo-curdo Hdp Garo Payal ha confermato l'intenzione di ricorrere alla Corte europea dei diritti umani: «Quella di Erdogan è una vittoria di Pirro. La Turchia sta scivolando in una dittatura e questa situazione è insostenibile». Un dato è in particolare molto significativo comunque: la vittoria di Erdogan è stata decisa dal voto dei turchi all'estero. I Sì hanno superato il 60% in Germania, Austria, Belgio e Olanda.

