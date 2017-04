Sondaggi Elezioni Francia 2017/ Risultati primo turno: Macron supera Marine Le Pen (oggi 18 aprile)

Sondaggi Elezioni Francia 2017 (LaPresse)

SONDAGGI ELEZIONI FRANCIA 2017, RISULTATI PRIMO TURNO: -6 AL VOTO (ULTIME NOTIZIE) - Nei sondaggi in corso per le elezioni in Francia del prossimo 23 aprile, i risultati riflettono l’esatta sensazione di queste ultime settimane: è caos completo con tanti candidati raccolti in pochissimi punti e con distacchi che non permettono un’analisi “certa” su chi è altamente favorito all’approdo verso i ballottaggi considerati inevitabili con queste cifre prodotte dai sondaggi. Una vera maggioranza non c’è, e i vari Macron, Le Pen, Fillon e ora anche Melenchon, hanno tutti una speranza di classificarsi nei primi due posti alle urne domenica prossima, in modo da potersi presentare il 7 maggio al secondo turno per l’affondo finale verso l’Eliseo. Stando agli ultimi sondaggi prodotti da Opinion Way, sono Emmanuel Macron e Marine Le Pen a giocarsi questa possibilità. Davanti fin dall’inizio della corsa elettorale, nei sondaggi di questi ultimi tempi sono però “marcati” stretti dal leader gollista e da outsider della sinistra alternativa. Ecco, qui sotto, le cifre e i risultati al completo degli ultimi sondaggi prodotti sulle elezioni.

SONDAGGI ELEZIONI FRANCIA 2017, RISULTATI PRIMO TURNO: LE PEN “ACCERCHIATA” (ULTIME NOTIZIE) - Emmanuel Macron al momento risulta in testa ai sondaggi per le Elezioni Francia 2017, ma senza alcuna certezza visto il distacco ancora troppo flebile sugli inseguitori per potersi dire “sereno” di passare al ballottaggio (dove tra l’altro gode di uno scenario sondaggistico assai favorevole contro qualsiasi candidato si presenti a sfidarlo, ndr). Stando ai dati forniti da Opinion Way si scopre che Macron viaggia al 23% al primo turno, seguito da Marine Le Pen al 22% ancora stabile, mentre al terzo posto Fillon perde un punto e si ritrova al 20% tallonato dal sempre crescente leader della sinistra alternativa, Jean-Luc Melenchon, al 19%. Un abisso poi il distacco con tutti gli altri candidati all’Eliseo, dove spicca la presenza “ingombrante” del vincitore alle Primarie Socialiste, Benoit Hamon, ad un basso 8%. Via via ecco gli altri candidati: Dupont-Aignan (DLF-EFDD): 4%, Poutou (NPA-LEFT): 2%, Lassalle 1%, Asselineau (UPR) 1%.

