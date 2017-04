Sondaggi elettorali e politici di Emg Acqua: Grillo Salvini l’unica maggioranza ‘stabile’

Sondaggi, Camera dei Deputati (LaPresse)

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: SEGGI CAMERA, MS5-LEGA NORD UNICA MAGGIORANZA - Fa strano a dirlo e dimostra come forse l’attuale sistema elettorale andrebbe modificato, eppure secondo i sondaggi elettorali e politici prodotti da Emg Acqua per il tg di La7 l’unica vera coalizione che dopo il voto potrebbe ritrovarsi con una maggioranza minima ma stabile alla Camera sarebbe quella “no Euro”, tra Lega Nord, Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle. Ad oggi infatti, stante le intenzioni di voto uscite per ultime nel panorama dei sondaggi su Elezioni Nazionali, l’unica forza che porterebbe il numero dei seggi oltre il limite per avere maggioranza in Parlamento, vede Grillo e Salvini insieme. Possibilità reali? Molto poche, per questo forse per i vari partiti converrebbe velocizzare la discussione e la presentazione di nuove leggi elettorali. Male infatti tutte le coalizioni alla Camera, con qualsiasi schema possibile: Centrosinistra secco (217 seggi), “allargato” con Pd e Ap (217), ma male anche le Larghe Intese con Pd, Berlusconi e Alfano (276). Il centrodestra unito è troppo debole e prenderebbe solo 202 seggi, lasciando alla “coalizione no-Euro” il campo per poter governare. Esatto, con il rischio di ritrovarsi ad urne nel giro di qualche settimana visto quanto hanno sempre affermato sia Salvini che la base grillina.

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: M5S, CASALEGGIO BOCCIATO COME LEADER - Più che verificare con questi sondaggi di Winpoll Scenari Politici l’autentico status di leader nel Movimento 5 Stelle, i dati raccolti potevano essere interessanti per testare l’elettorato grillino sull’eventualità della rampa di lancio per Davide Casaleggio (il figlio del defunto e cofondatore M5s, Gianroberto). È apparso in tv per una intervista a tutto tondo sul programma e futuro grillino, ha organizzato una sorta di “Leopolda” in salsa Cinque Stelle e ora attende lo scenario dei prossimi mesi per formare il programma di governo e gli eventuali candidati ministri assieme alla base stretta del Movimento. Ma gli elettori, ad oggi, premierebbero Casaleggio Jr come leader del partito nato dai meet up? La risposta è assolutamente no: i sondaggi di Winpoll mostrano infatti come il figlio di Gianroberto raccoglie ad oggi un misero 8%, “non incarna appieno il ruolo di leader”, che spetta ancora a Grillo per il 51% degli elettori. Male anche Di Maio, 13%, e Di Battista, solo 8%: malissimo e neanche in competizione Roberto Fico (0%). La base è sempre più stretta e gravita di fatto attorno ad un unico personaggio, l’ex comico brizzolato.

