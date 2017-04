ELEZIONI FRANCIA 2017/ Verso i risultati: LePen-Macron, è “No-Euro” vs “liberazione economica”

Risultati Elezioni Francia 2017, i candidati (LaPresse)

ELEZIONI FRANCIA 2017: LE PEN VS MACRON, È SFIDA DI SLOGAN (ULTIME NOTIZIE) - Meno due giorni al primo turno delle Elezioni in Francia: l’Eliseo attende il successore di Hollande e mai come quest’anno l dubbi, le incertezze e gli scenari sono complessi per la sostanziale possibilità di 4 candidati di poter arrivare almeno al ballottaggio e giocarsi poi tutto in una battaglia all’ultimo voto nella “conventio ad excludendum” che i francesi studiano da mesi. È anche se non soprattutto una guerra di slogan quella di questi ultimi giorni prima del voto di domenica: e allora per i due favoriti (ma Fillon e Melenchon son tutt’altro che spacciati) la lotta si muove trai fili dell’Europa e del lavoro, i due temi maggiormente toccati in questa campagna elettorale verso le Politiche. La leader di Front National Marine Le Pen si è scatenata e ha segnato il passo anche degli altri rivali che si sono visti costretti a “scendere” al livello della bagarre lanciata dalla figlia di Jean Marie: «Prima la Francia, annuncia un negoziato per l’uscita del Paese dall’Unione europea, dalla moneta unica e dalla Nato e la sospensione immediata di Schengen. I punti focali del programma di Le Pen sfociano poi nel referendum sulla Frexit e il ripristino dei confini nazionali con la netta riduzione dell’immigrazione. “No Euro” e anche l’Europa intesa come unione non se la passerebbe molto bene con l’elezione di Marine alla guida dell’Eliseo; di contro, il candidato invece “favorito” dall’establishment e dai mercati, quel Emmanuel Macron che come slogan ha invece puntato tutto sulla “liberazione economica” e sui temi legati al lavoro (anche per marcare la distanza tra lui e il suo passato da socialista nel governo, fallimentare per i lavoratori francesi, di Francois Hollande). Come riporta Askanews nello speciale sulle Elezioni francesi, Macron punta decisamente sul « taglio dell’aliquota fiscale per le imprese, più flessibilità di negoziare l’orario di lavoro a livello aziendale, accesso ai sussidi di disoccupazione per tutti i lavoratori, compresi gli autonomi, e incentivi fiscali alle imprese che assumono chi proviene da aree disagiate». E allora, quale slogan convincerà d più nell’urna domenica prossima?

ELEZIONI FRANCIA 2017: SONDAGGI, MACRON ALLUNGA SUI RIVALI (ULTIME NOTIZIE) - Ha segnato il passo dopo qualche giorno di calo il consenso di Emmanuel Macron negli ultimi sondaggi pubblicati ieri sera sulle Elezioni in Francia del prossimo 23 aprile: una rilevazione Harris interactive per France Télévisions/L’Emission Politique consegna al candidato centrista di En Marche! Il 25% delle intenzioni di voto, risalendo la china dopo la pericoloso discesa degli ultimi tempi; non cala ma resta ancora “al palo” la diretta rivale Marine Le Pen, con un 22% che non promette nulla in vista del ballottaggio ma che dovrebbe garantirle un discreto vantaggio almeno in partenza rispetto ai diretti inseguitori, Francois Fillon e Jean Luc Melenchon. Per il candidato gollista il 19% è un leggero calo rispetto alle ultime due settimane, raggiunto così dal leader della sinistra alternativa e populista, forse il migliore “under dog” di queste elezioni che rischia di soffiare la scena in extremis a qualche più prestigioso e favorito candidato presidente della Repubblica francese. Come segnalano ancora i sondaggi, malissimo il socialista Hamon al 7.5% e il sovranista di Debout la France Nicolas Dupont-Aignan è fermo al quattro per cento .

© Riproduzione Riservata.