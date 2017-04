Sondaggi elettorali e politici di Demopolis: testa a testa Forza Italia e Lega Nord

Ultimi Sondaggi elettorali, intenzioni di voto (Foto LaPresse)

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: FORZA ITALIA E LEGA NORD QUASI PARI - Fanno registrare quasi la stessa percentuale di consensi, in base agli ultimi sondaggi elettorali e politici, la Lega Nord e Forza Italia. Secondo la rilevazione condotta dall'Istituto di ricerche Demopolis, nel periodo dal 16 al 18 aprile scorso, per il programma di La7 Otto e Mezzo la Lega Nord è in vantaggio su Forza Italia di solo lo 0,2%: il partito guidato da Matteo Salvini raccoglie infatti il 12,7% delle preferenze degli elettori e Forza Italia lo tallona con il 12,5%. Tra i due partiti di Centrodestra ci sarebbe quindi un testa a testa se si andasse a votare oggi per le elezioni politiche. Per quanto riguarda le altre liste per la Camera dei deputati, questi ultimi rilevamenti elettorali e politici indicano sempre in testa il Movimento 5 Stelle con il 30,2% delle intenzioni di voto. Secondo i risultati della rilevazione il Partito Democratico si piazzerebbe a tre punti di distanza dal M5s, raccogliendo il 27% delle preferenze degli elettori. Percentuali di consensi più basse sono invece raccolte dagli altri pariti. Restando in area di governo, Alternativa Popolare (ex Nuovo Centrodestra) arriva al 3,2% mentre Fratelli D'Italia-An lo supera con il 4,9%. Sinistra Italiana è invece data al 2,4%.

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: INDECISI 1 ITALIANO SU 5 - Le indicazioni di voto per le elezioni politiche per la Camera dei deputati sono una delle domande dei sondaggi che i vari istituti di ricerca conducono periodicamente. L'obiettivo è quello di monitorare le preferenze degli italiani nei confronti dei partiti. Al campione di elettori viene appunto chiesto di indicare per quale partito voterebbero nel caso in cui si andasse oggi alle urne. L'Istituto di ricerche Demopolis, negli ultimi rilevamenti elettorali e politici effettuati nel periodo dal 16 al 18 aprile scorso per il programma di La7 Otto e Mezzo, ha rilevato che un'affluenza alle urne del 64%. I risultati di questi sondaggi segnalano poi che se si andasse oggi al voto gli italiani che non saprebbero per chi votare sarebbero 1 su 5. La percentuale di elettori indecisi rilevata dall'Istituto di ricerche è infatti del 19%. Sarebbe buona invece, considerando la sua recente formazione, la performance del nuovo partito nato dalla scissione della sinistra interna al Partito Democratico: il Movimento dei Democratici e Progressisti raccoglierebbe infatti il 4,3% delle preferenze.

