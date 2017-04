COME SI VOTA IN FRANCIA/ Sistema elettorale: primo turno, ballottaggio e regole (Elezioni Presidenziali 2017)

Come si vota in Francia? (LaPresse)

COME SI VOTA IN FRANCIA, SISTEMA ELETTORALE: ELEZIONI PRESIDENZIALI E ACCESSO AL BALLOTTAGGIO (OGGI 23 APRILE 2017) - Scatta oggi alle 8 il primo turno delle elezioni in Francia, con urne aperte fino alle 19 di questa sera: come si vota, quali sono le principali regole del sistema elettorale vigente in Francia e quando ci saranno le elezioni per il rinnovo dei due rami del Parlamento sono i punti più importanti a livello tecnico e formale di questa sempre più incerta tornata elettorale francese. Nel Paese transalpino infatti vige il sistema elettorale maggioritario a doppio turno, chiamando al voto il popolo con suffragio universale diretto per le Presidenziali 2017: sono due le tornate elettorali previste, qualora non vi sia una vittoria con 50% più uno dei voti durante il primo turno. Si arriverà dunque a ballottaggio tra i primi due classificati nelle elezioni di oggi, sempre ovviamente che nessuno superi la metà esatta degli aventi diritto al voto in Francia: il secondo turno si terrà il prossimo 7 maggio 2017, e anche in quel caso vige il suffragio universale diretto con la vittoria e la poltrona di presidente dell’Eliseo che andrà a chi conquisterà il maggior numero di voti. Ricordiamo che il sistema francese è semipresidenziale, e questo significa che il Presidente della Repubblica, a differenza ad esempio con quanto avviene in Italia, ha un maggior potere esecutivo visto che ne è il titolare, nomina il primo ministro e ha il potere di sciogliere l’Assemblea nazionale. Questa però non può sostituirlo, anche se può metterlo in stato d’accusa per motivi giudiziari.

COME SI VOTA IN FRANCIA, SISTEMA ELETTORALE: LA DIFFERENZA CON LE ELEZIONI PARLAMENTARI (OGGI 23 APRILE 2017) - Il sistema elettorale che vige in Francia è formalmente detto sistema uninominale maggioritario a doppio turno: per vincere dunque occorre sempre la maggiorana assoluta dei voti al primo turno oppure, come pare anche questa volta, tramite il ballottaggio. Come ha voluto l’ultima importante riforma costituzionale avvenuta nel 2000 con presidenza Chirac, il mandato del Presidente della Repubblica ora 5 anni e non più 7 ed è rinnovabile una sola volta (come negli Stati Uniti). Un punto importante che spesso contribuisce alla confusione riguardo il come si vota in Francia e i risultati delle elezioni: a differenza con l’Italia, oltralpe non vi sono legami tra elezioni del Capo dello Stato e la maggioranza parlamentare. Questa infatti sono elezioni Presidenziali, mentre per quelle Legislative bisognerà attendere fino all’11 e 18 giugno 2017, quando infatti saranno rinnovati l’Assemblea Nazionale e il Senato. Per questo motivo spesso vi sono stati in passato forti attriti tra l’Eliseo e il Parlamento, con il “rischio” che ad esempio Macron possa diventare Presidente con una maggioranza di Parlamento però a larga parte del Front National.

