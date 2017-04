ELEZIONI FRANCIA 2017/ Risultati in diretta, si vota: primo turno, sondaggi, vincitore (ultime notizie)

Elezioni Francia 2017, risultati e vincitore (Foto: LaPresse)

ELEZIONI FRANCIA 2017, RISULTATI IN DIRETTA LIVE: PRIMO TURNO, IL SISTEMA ELETTORALE, I SONDAGGI (ULTIME NOTIZIE OGGI 23 APRILE) - Si gioca oggi, domenica 23 aprile, la partita francese più importante. É il giorno delle elezioni presidenziali, quindi dei risultati del voto. I cittadini francesi sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo Presidente. Dovranno pronunciarsi più di 45 milioni di persone, ma i sondaggi prevedono il 31% di astensioni. Le urne comunque aprono oggi alle 8 e chiuderanno alle 20. Dopo la loro chiusura comincerà lo spoglio, quindi i primi risultati sono attesi dopo le 20. In caso di ballottaggio, si tornerà al voto il 7 maggio 2017. Ma come funziona il voto in Francia? Il Presidente è eletto a suffragio universale diretto. Il sistema elettorale è quello per i sindaci dei comuni italiani: è un maggioritario a doppio turno. Quindi i cittadini votano per il candidato presidente preferito. Se nessuno raggiunge il 50% dei voti validi, i due candidati più votati accedono al ballottaggio. Quello più votato nel secondo turno viene poi eletto Presidente. Sono undici i candidati per l'undicesima elezione del Presidente nella storia della Quinta Repubblica.

ELEZIONI FRANCIA 2017, RISULTATI IN DIRETTA LIVE: PRIMO TURNO, LE PREVISIONI DI VOTO (ULTIME NOTIZIE OGGI 23 APRILE) - I risultati delle elezioni presidenziali francese rispetteranno le previsioni di voto? Emmanuel Macron nelle intenzioni di voto elaborate dall'istituto Elabe si è confermato al primo posto, secondo un sondaggio effettuato però prima dell'attentato sugli Champs Elysées. Il candidato centrista otterrebbe il 24% dei voti, mentre la candidata di estrema destra Marine Le Pen è scesa al 21,5%. Il candidato del centrodestra, François Fillon, è invece al 20%, poco più della percentuale attestata al candidato di estrema sinistra, Jean-Luc Melenchon, che è al 19,5%. Le distanze sono ridotte, quindi l'esito del voto del primo turno è molto incerto. Del resto c'è una buona fetta di cittadini francesi, il 23% degli interrogati, che potrebbe cambiare idea. Senza chances, secondo i sondaggi, il candidato ufficiale dei socialisti, Benoit Hamon. Le intenzioni di voto a suo favore sono attorno al 7-7,5%. Considerando l'entusiasmo dell'elettorato di sinistra nei confronti di Melenchon, la percentuale non si muoverà di molto per Hamon.

