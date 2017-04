Ultimi sondaggi elettorali e politici di Emg: Forza Italia supera la Lega Nord?

Sondaggi elettorali politici, voto alle urne (Foto LaPresse)

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: FORZA ITALIA SUPERA LA LEGA NORD? - Gli ultimi sondaggi elettorali e politici danno indicazioni non solo sul partito che riscuote la maggiore percentuale di intenzioni di voto ma anche sulla situazione di tutti gli altri. Per quanto riguarda il Centrodestra per esempio, in base ai risultati dall'ultima rilevazione condotta da Emg Acqua nel periodo dal 14 al 16 aprile scorso per La7 Srl, Forza Italia sarebbe in vantaggio sulla Lega Nord: con il 12.9% delle preferenze contro il 12.3%: si tratta si un distacco dello 0,6% che però segna un trend nei consensi che i due partiti raccolgono tra gli elettori. Per quanto riguarda gli altri partiti questi ultimi sondaggi elettorali e politici segnalano che Fratelli d’Italia – An raccoglierebbe il 4.8% e Alternativa popolare (ex Nuovo Centrodestra) il 2.7%. Passando invece all'area di Centrosinistra il nuovo Movimento dei Democratici e progressisti, nato dalla scissione della sinistra interna al Pd, arriverebbe al 3.9% mentre Sinistra Italiana si attesterebbe sull'1.8%. Al vertice della classifica resta il il Movimento 5 Stelle con il 30.0% dei consensi, in vantaggio di oltre 3 punti percentuali sul Partito Democratico che si fermerebbe al 26.8%.

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: ASTENSIONE IN CALO? - Quanti aventi diritto andrebbero a votare se si tenessero oggi le elezioni politiche per la Camera dei deputati? E' questa una delle domande a cui cercano di dare risposta gli ultimi sondaggi elettorali e politici. Le rilevazioni condotte dai vari istituti di ricerca indicano una stima sia degli elettori indecisi, quelli cioè che fino all'ultimo non sanno a quale partito daranno il proprio voto, sia di quelli astenuti, ovvero coloro che già hanno deciso che non andranno alle urne. Secondo gli ultimi sondaggi effettuati da Emg Acqua per La7 Srl, nel periodo dal 14 al 16 aprile scorso, gli elettori indecisi sarebbero il 16.8% mentre quelli astenuti il 39.9%. Queste percentuali, in base ai risultati di una rilevazione successiva, condotta da un altro istituto, sono però diverse. Gli ultimi sondaggi elettorali e politici realizzati da Index Research lo scorso 19 aprile per il programma di La7 Piazza Pulita segnalano infatti che la percentuale di italiani indecisi è maggiore, il 17,4%, mentre quella degli elettori astenuti è minore, il 37,5%.

