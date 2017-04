RISULTATI ELEZIONI FRANCIA 2017/ Ballottaggio Macron-Le Pen, ultime notizie: vincitori e vinti, i dati

Emmanuel Macron (Foto: Lapresse)

RISULTATI ELEZIONI FRANCIA 2017: BALLOTTAGGIO MACRON-LE PEN. I DATI DEFINITIVI - I dati reali ufficiali delle Elezioni in Francia 2017 confermano (al 96% dei seggi scrutinati) i risultati anticipati dai primi exit polls: saranno Emmanuel Macron (En Marche!) e Marine Le Pen (Front National) i protagonisti del ballottaggio del prossimo 7 maggio dal quale emergerà il nuovo Presidente. Ad arrivare al secondo turno con i gradi di favorito sarà Macron, candidato in grado di intercettare il 23.89% dei voti francesi: una percentuale superiore a quella ottenuta da Marine Le Pen (21.43%) comunque ancora in corsa per l'Eliseo con il suo Front National. Non ce l'ha fatta a superare lo scandalo del Penelopegate Francois Fillon: il centrodestra di estrazione gollista ha infatti ottenuto il 19.95% dei voti. Risultato inferiori alle (recenti) aspettative per La France Insoumise di Jean-Luc Melenchon, il candidato della "gauche" che sembrava poter avvicinarsi maggiormente alle prime due posizioni utili per l'accesso al ballottaggio, invece ha raccolto solo il 19.54%. Delusione tanto annunciata quanto cocente, infine, per Benoit Hamon: candidato del Partito Socialista votato soltanto dal 6.35%.

RISULTATI ELEZIONI FRANCIA 2017: BALLOTTAGGIO MACRON-LE PEN. MARINE GUARDA AL SECONDO TURNO, "IO, CANDIDATA DEL POPOLO" - Si aspettava probabilmente dei risultati migliori Marine Le Pen in queste Elezioni di Francia 2017: essere alle spalle di Emmanuel Macron non rappresenta un ottimo viatico in vista del ballottaggio, ma la leader del Front National può finalmente giocarsi le sue carte nell'ultimo atto del prossimo 7 maggio. Le basterà sperare di convincere il 50% più uno degli elettori che si recheranno alle urne, e se l'affluenza non sarà altissima vorrà dire che in tanti avranno preferito restare a casa, favorendo indirettamente la sua elezione. Subito dopo la diffusione dei primi dati, certa di essere una dei due candidati ad aver accesso al secondo turno, come riportato dall'Ansa, la frontista ha rivolto un ringraziamento a tutti i suoi sostenitori:"Mi avete portato al secondo turno delle presidenziali. Ne sono onorata con umiltà e riconoscenza. Vorrei esprimere a voi elettori patrioti la mia più profonda gratitudine. E' un risultato storico, un atto di fierezza di un popolo che solleva la testa, che confida nel futuro". Il pensiero della Le Pen, però, è già al ballottaggio e a come cercare di portare dalla sua parte la maggioranza degli elettori. Serve studiare un messaggio convincente, capace di attrarre anche quella fetta di popolazione che fino ad oggi ha visto in lei uno spauracchio per la libertà e la democrazia:"Io vi propongo l'alternanza fondamentale che fondi un'altra politica. Questo non accadrà con Macron, erede di Hollande e del suo quinquennato catastrofico. Il sistema ha cercato in tutti i modi, anche i più contestabili, di soffocare questo grande dibattito politico. Adesso questo dibattito finalmente si farà. Sì, sono io la candidata del popolo".

RISULTATI ELEZIONI FRANCIA 2017: BALLOTTAGGIO MACRON-LE PEN. IL LEADER DI EN MARCHE:"VINCEREMO!" - Non erano in pochi a nutrire dei dubbi sul fatto che Emmanuel Macron, leader di En Marche!, senza il sostegno di un partito tradizionale alle spalle, potesse ottenere davvero la vittoria al primo turno di queste Elezioni di Francia 2017. Ed è anche per questo che il grande vincitore, in vista del ballottaggio, non può che essere l'ex Ministro dell'Economia del governo Hollande. Intervenuto davanti ai suoi sostenitori per commentare i primi risultati ufficiali, che già poco dopo la chiusura dei seggi gli attribuivano il primato davanti a Marine Le Pen, il candidato di EM ha dichiarato:"Il popolo francese ha risposto nella maniera migliore andando a votare in massa e ha deciso di inserirmi in testa alla classifica al primo turno di questa tornata elettorale. Mi rendo conto che ciò rappresenta una gravosa responsabilità e vorrei anche congratularmi con gli altri candidanti. Sono consapevole che i loro sostenitori sono delusi questa sera: ringrazio Fillon e Hamon per aver lanciato un appello a votarmi in vista del secondo turno". Come riportato da Il Post, Macron ha aggiunto:"In un anno abbiamo cambiato il volto della vita politica francese. Il sentimento profondo, millenario, che ha sempre condotto il nostro popolo, l’energia, l’impeto collettivo al di là delle divisioni hanno vinto. Non dimenticherò mai la volontà, l’energia espressa da migliaia di voi per arrivare a questo successo. Dai quattro angoli del paese, voi avete preso in mano il destino di questo paese. Voi avete dato tutto. Questa sera, cari amici, vi devo tanto, sono consapevole del mio ruolo, spetta a me continuare su questa strada. Non dobbiamo abbassare la guardia". Dopo aver ribadito di voler proteggere il "patriottismo" dei francesi dal "nazionalismo" della Le Pen, Macron ha congedato la folla festante con una promessa che spera di poter mantenere fra 2 settimane:"La Francia è nostra. Noi vinceremo. Viva la Repubblica, Viva la Francia".

RISULTATI ELEZIONI FRANCIA 2017: BALLOTTAGGIO MACRON-LE PEN, LA SFIDA DELLA STORIA - Si sono punzecchiati per mesi e ora i risultati delle Elezioni di Francia 2017 confermano che saranno proprio Emmanuel Macron e Marine Le Pen a contendersi al ballottaggio la possibilità di diventare Presidente al posto di Francois Hollande. Il leader di En Marche! e quella del Front National hanno ottenuto le percentuali maggiori rispetto a tutti gli altri candidati, estromettendo di fatto per la prima volta nella storia i due partiti tradizionali dal secondo turno, previsto per il prossimo 7 maggio. Due candidati mai così agli antipodi, mai così in grado di incarnare le due anime che in questi anni si contendono lo scettro d'Europa: uno, Macron, europeista per definizione, pronto a scommettere sulla Francia come forza motrice dell'UE e aperto alla globalizzazione; l'altra, Le Pen, finalmente in grado di scrollarsi di dosso l'etichetta di "figlia di Jean-Marie", ma secondo tanti incapace di attrarre a sé abbastanza voti "moderati" per puntare con forza all'Eliseo. Le sue battaglie contro gli immigrati, le sue proposte politiche contro il terrorismo e più in generale un atteggiamento protezionista e nazionalista, rischiano di spaventare la maggioranza dell'elettorato. Ma il fatto che tutti (o quasi) gli sconfitti si siano già pronunciati contro di lei rischia di dar vita ad un processo "pericoloso" per gli anti-frontisti: e non è un caso che Marine Le Pen si sia già auto-definita "la grande alternativa" di queste presidenziali.

