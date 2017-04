Ultimi sondaggi elettorali e politici di Index: riforme & programmi, Governo Renzi ‘batte’ Gentiloni 3 a 2

Sondaggi politici ed elettorali, Matteo Renzi (LaPresse)

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: GOVERNO RENZI “BATTE” GENTILONI 3 A 2 - Molto interessanti i sondaggi elettorali e politici pubblicati da Index Research rispetto agli ultimi due governi presenti in Italia che di fatto hanno “traghettato” verso le prossime Elezioni di Primavera 2018. Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, secondo gli elettori italiani sui temi di maggior interesse dall’economia all’Europa fino al rilancio post-crisi. Con un sondaggio che ha provato il confronto continuo tra gli ultimi due esecutivi, si scopre che, a sorpresa, l’effetto del “giglio magico” ha ancora qualche cartuccia da sparare. Sui temi dell’Europa, è il governo Renzi a ottenere maggiori garanzie e fiducia con il 28,9% contro il 18,2% del governo Gentiloni in quanto a “affidabilità ed efficacia”; l’attuale Governo però ha saputo far negli secondo i sondaggi sui temi dell’immigrazione (29,6% vs 16,9% di Renzi) e sull’economia (23,4% vs 21,8%) nonostante il ministro Padoan sia rimasto in tutti e due gli esecutivi. Ma Renzi secondo gli elettori ha saputo far meglio, anche se con minimo scarto di percentuale, sul taglio degli sprechi (22,6% vs 20,9% di Gentiloni) e in generale sui problemi del Paese e sul piano delle riforme strutturali, nonostante la sconfitta nel referendum costituzionale del 4 dicembre scorso: per il sondaggio 24,7% per il Governo Renzi, 23,4% per l’efficacia di Gentiloni, consegnando il “match” 3 a 2 per l’ex premier fiorentino. Il giglio ha colpito ancora…

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: RISCHIO TERRORISMO È ALTISSIMO IN ITALIA - Non sono per nulla sereni e “tranquilli” gli elettori italiani intervistati dagli ultimi sondaggi politici di Tecnè rispetto all’ultimo periodo di politica internazionale, tra attentato e fortissimo rischio terrorismo anche nel nostro Paese. Stando ai sondaggi pubblicati negli scorsi giorni (con i nuovi attentati di Parigi e Stoccolma avvenuti in rapida serie), il rischio attacchi terroristici in Italia è alto per il 75% degli intervistati, mentre solo per il 24% viene ritenuto un pericolo assai latente per il nostro Paese. Sul fronte terrorismo in generale, l’attenzione degli italiani intenti nei prossimi mesi a rinnovare il governo, è molto accesa e attenta (per il 77%), poca preoccupazione invece solo per il 23%.

