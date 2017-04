RISULTATI ELEZIONI FRANCIA 2017/ Ballottaggio Macron-Le Pen: confermate le previsioni dei sondaggi elettorali

Risultati elezioni Francia 2017, Emmanuel Macron (Foto LaPresse)

RISULTATI ELEZIONI FRANCIA 2017: BALLOTTAGGIO MACRON-LE PEN. SONDAGGI ELETTORALI, PREVISIONI CONFERMATE - I risultati delle Elezioni in Francia 2017 hanno confermato le previsioni che erano state effettuate dagli istituti di ricerca francesi durante la campagna elettorale. I sondaggi avevano infatti indicato che nessuno dei cinque principali candidati alle presidenziali sarebbe riuscito a superare il primo turno lo scorso 23 aprile. E così è stato: nessuno ha raggiunti il 50% più uno dei voti e quindi tra due settimane, il prossimo 7 maggio, in Francia si terrà il secondo turno per eleggere il prossimo presidente della Repubblica. La prima domenica di maggio è previsto il ballottaggio tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen, i due candidati che domenica scorsa hanno raccolto la maggioranza dei voti da parte degli elettori francesi. I risultati che sono usciti dalle urne non si sono discostati particolarmente dalla media dei sondaggi elettorali, come riporta Termometropolitico.it. Per quanto riguarda le gerarchie tra i cinque principali candidati alle elezioni in Francia 2017 i sondaggi hanno centrato la classifica. Gli istituti di ricerca francesi hanno infatti segnalato Macron come primo candidato, rilevando nelle ultime settimane il sorpasso dell’ex ministro dell'Economia nei confronti della leader del Front National, e Le Pen al secondo posto.

Sono poi stati confermati dagli istituti demoscopici anche il terzo e quarto posto, che rispettivamente si sono aggiudicati Mélenchon e Fillon. E i risultati delle elezioni in Francia 2017 hanno dato ragione anche alle previsioni dei sondaggi sul quinti posto di Hamon (clicca qui per leggere tutto). Queste sono le percentuali di voti ricevuti dai primi cinque candidati alle presidenziali secondo i dati del ministero dell'Interno francese, riportati dall'agenzia di stampa Ansa: il candidato indipendente Macron è al 23,75%, la leader del Front National al 21,53%, il candidato del centrodestra Francois Fillon al 19,9%, poi quello di sinistra Jean-Luc Melenchon al 19,6%, il socialista Hamon al 6,3%

