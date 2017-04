Ultimi sondaggi elettorali e politici/ Winpoll, il Pd allunga sul Movimento 5 Stelle

Sondaggi politici ed elettorali, Matteo Renzi (LaPresse)

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI: IL PD ALLUNGA SUL MOVIMENTO 5 STELLE - Il Pd resta in vantaggio nei sondaggi politici ed elettorali: nell'ultimo condotto da Winpoll per il quotidiano Huffingoton Post viene registrato anche l'allungo. Lo scenario scaturito dalle intenzioni di voto degli italiani sorride ai dem, tornati in testa la settimana scorsa. In questa, dunque, sono riusciti ad incrementare il margine di vantaggio rispetto al Movimento 5 Stelle: ora il Pd è al 27,9%, mentre i grillini sono indietro di 7 decimi, attestandosi con il 27,2%. Crescono anche i due principali partiti del centrodestra, cioè Lega Nord e Forza Italia, con la formazione di Silvio Berlusconi leader a fronte del suo 13%. Il partito di Matteo Salvini, invece, è indietro con l'11,9%. Secondo l'istituto veronese i partiti maggiori fanno registrare comunque una crescita, di conseguenza calano le formazioni minori. Questo è il caso di Articolo 1 Democratici e Progressisti, Sinistra Italiana, Lista Pisapia, Alternativa Popolare e Udc.

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI: CENTRODESTRA, LEGA NORD DI NUOVO IN TESTA - La Lega Nord ha sorpassato nuovamente Forza Italia nei sondaggi politici ed elettorali. Confermata, dunque, l'inversione di tendenza delle ultime settimane: secondo l'istituto Ixè, il partito di Matteo Salvini sta crescendo pian piano. Il Carroccio nel giro di un mese è tornato vicino al 13%, guadagnando circa 7 decimi. Quasi fisiologico, invece, l'arretramento del partito di Silvio Berlusconi, che ha registrato un calo per la seconda settimana di seguito dopo aver registrato ad inizio aprile una percentuale record. Ora è a 12,8%, cioè un decimo dietro la Lega Nord e con 3 decimi in meno rispetto a due settimane fa. Nell'area del centrodestra, dunque, il partito del Carroccio si impone nuovamente come quello di maggioranza. Un passo in avanti lo ha fatto anche Fratelli d'Italia che, secondo il sondaggio realizzato per Agorà, ha guadagnato 2 decimi, riavvicinandosi così al 5%. I tre partiti del centrodestra, però, insieme raggiungerebbero il 30,5%, anche se l'ipotesi di una coalizione compatta in vista delle elezioni resta remota.

