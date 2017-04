ALESSANDRO DI BATTISTA E SAHRA/ Video, "Prima il bambino, poi ci sposiamo. E lo vaccinerò" (Otto e mezzo)

Alessandro Di Battista (Foto: LaPresse)

ALESSANDRO DI BATTISTA VIDEO, CON SAHRA A LA7: "MATRIMONIO? ASPETTIAMO IL BAMBINO" (OTTO E MEZZO) - Alessandro Di Battista si è sbottonato nel corso della puntata di "Otto e mezzo", parlando della sua vita privata, oltre che di politica. Il deputato del Movimento 5 Stelle, che si è presentato negli studi di La7 per la registrazione della puntata con la compagna Sahra, ha parlato della relazione e del fatto che presto diventerà padre. La fidanzata è, infatti, in dolce attesa. «Sarà un maschio... Sono proprio contentissimo», ha dichiarato Di Battista. Quando gli è stato chiesto se sposerà Sahra, il deputato grillino ha spiegato: «Ci penseremo, prima aspettiamo il bambino». Abituato a parlare delle aspettative degli italiani e di come il Movimento 5 Stelle intende soddisfarle, Alessandro Di Battista ha parlato del suo futuro ruolo di padre: «Spero di essere all'altezza come padre».

Per il pentastellato, però, la vita privata può intrecciarsi con quella privata: «Ce l'ho messa tutta in questi anni e vorrei trasmettergli i valori che ho portato avanti in Parlamento». Tempo fa, invece, sulla sua storia con Sahra aveva dichiarato: «Una cosa normalissima. Ora mi auguro che rispetteranno quantomeno la sua privacy». Nelle ultime ore, invece, tiene banco una "paparazzata" del settimanale Chi, secondo cui il giovane leader M5s è stato avvistato con Daniela Santanché nel cortile di Montecitorio. «I Cinquestelle non si alleano con nessuno, ma alla "Santa" non si può dire di no», scrive il settimanale di Alfonso Signorini. In effetti, l'accoppiata con la rappresentante del centrodestra è molto strana, ma in politica tutto è possibile.

© Riproduzione Riservata.