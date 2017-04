PRIMARIE PD 2017/ Diretta streaming video SkyTg24, confronto Renzi sfida Orlando ed Emiliano (oggi 26 aprile)

Diretta Primarie Pd, Matteo Renzi (LaPresse)

PRIMARIE PD 2017, DIRETTA STREAMING VIDEO SKY TG24 CONFRONTO RENZI-ORLANDO-EMILIANO (ULTIME NOTIZIE) - Questa sera alle ore 21.15 andrà in scena il primo e forse ultimo confronto in tv per le Primarie Pd 2017 tra i tre candidati segretario che il prossimo 30 aprile si sfideranno in piazza per ottenere l’investitura popolare verso il Congresso dem. Matteo Renzi, Michele Emiliano e Andrea Orlando scendono nell’arena di Sky Tg24 con Fabio Vitale che farà da moderatore tra domande, proclami e appelli, con il consueto rigido regolamento in atto già in passato per le elezioni Amministrative e Politiche. Alle ore 21.15 diretta in tv sul canale 100 500 di Sky ma anche sui canali del digitale terrestre di Sky Tg24 e Tv8, con anche la diretta streaming video sul sito online; risposte scandite da un countdown da 1 minuto e 30 secondi al massimo, tre possibilità di replica da 30 secondi ciascuna, domande incrociate tra i candidati e dai supporter degli avversari e un appello finale L’agone della battaglia vedrà per la prima volta tutte e tre insieme i candidati a pochi giorni dalle Primarie, con il super favorito Renzi che vorrà cercare di limitare i danni per mantenere l’ampio vantaggio dimostrato finora. Novità di quest’anno, al termine del dibattito andrà in onda un approfondimento, condotto da Federica de Sanctis in cui verrà compiuto un fact checking di tutte le affermazioni e dati proposti dai candidati segretari Pd per poter verificare appieno la veridicità delle loro proposte. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU SKY TG24 DEL CONFRONTO SU PRIMARIE PD

PRIMARIE PD 2017, DIRETTA STREAMING VIDEO SKY TG24: EMILIANO, “BELLO VEDERE RENZI SOTTO IL 50%” (ULTIME NOTIZIE) - È da tutti considerato il candidato sfavorito alle Primarie Pd, con Renzi e anche Orlando che avrebbero ampio vantaggio sul Governatore Puglia (come visto durante le Primarie dem nei circoli Pd di tutta Italia). Michele Emiliano però non ci sta e punta un obiettivo già più realistico dell’oggettivamente utopica vittoria: «Quanto spero di prendere alle primarie Pd? In questa fase preliminare sarebbe bello se Renzi rimanesse sotto il 50% e il resto fosse diviso equamente tra me e Orlando», ha raccontato ieri il Governatore pugliese ad un Giorno da Pecora, su Radio1. Per lui il successo maggiore sarebbe quello di raggiungere il 25% visto che significherebbe una decisa perdita di terreno (e consensi) dell’ala dem renziana. «Renzi capirebbe di far parte di una squadra e di non esser un giocatore solo. La politica è uno sport di squadra, come il calcio, Renzi invece pensa di giocare a tennis o di fare la canoa singola». Questa sera nel confronto in tv su Sky Tg24 ci sarà il primo e probabilmente ultimo scontro diretto tra i due candidati, assieme al ministro della Giustizia, Andrea Orlandi.

