PRIMARIE PD 2017/ L’adunata di Renzi: si sceglie anche il candidato premier. Orlando, “sua stagione finita”

PRIMARIE PD 2017, RENZI FA L’ADUNATA: “SI SCEGLIE ANCHE IL CANDIDATO PREMIER” (ULTIME NOTIZIE) - Le Primarie del Pd, meno 4 al traguardo: i sondaggi continuano a dare il candidato fiorentino in testa anche se in lieve calo rispetto alle scorse settimane, ma sempre con un margine del tutto rassicurante per portare a casa la battaglia. Dietro inseguono Orlando ed Emiliano che però pare siano più orientati a come “schierarsi” una volta arrivato il 1 maggio (il giorno dopo l’elezione del nuovo segretario Pd, ndr): in opposizione fin da subito, con smanie di “fuga” o se in “corretta” partecipazione al rifacimento di un partito dilaniato e che si appresta alla battaglia più dura, quella elettorale della prossima Primavera. In questa direzione vanno calibrate gli appelli al voto fatti ieri da Matteo Renzi anche durante il confronto in tv su Sky Tg24 con gli altri candidati: «Andate tutti a votare alle primarie perchè il 30 aprile si sceglie il segretario del Pd, ma anche il candidato premier alle politiche». Come dire, posta e asticella rialzata per provare a fugare il rischio di flop-adesione al voto: «vogliono farci credere che il risultato sia gia' scritto. E lo fanno per allontanare molti di voi dai gazebo che saranno aperti domenica prossima 30 aprile, dalle 8 alle 20. Non caschiamoci, vi prego! Il passaggio di domenica e' fondamentale e noi abbiamo molto bisogno dell'impegno di voi tutti», allerta Matteo Renzi nella sua enews settimanale, mentre intanto prepara gli ultimi giorni di campagna elettorale con la giornata di domani che vedrà la conclusiva tappa a Bruxelles per rilanciare l’impegno di un’Europa "nuova".

PRIMARIE PD 2017, ORLANDO ”LA STAZIONE DI RENZI È FINITA” (ULTIME NOTIZIE) - Un Andrea Orlando più scuro in volto in questi ultimi giorni, forse “rassegnato” dai dati e sondaggi che danno alle Primarie Pd ben poche possibilità di vittoria per la sua mozione. E allora si concentra anche sul post-voto, quando sarà probabile che Matteo Renzi sarà di nuovo il suo segretario, nonostante tutto e nonostante gli ultimi mesi fallimentari. Orlando non tira indietro la gamba e si prodiga in una bella “scivolata” contro il rivale alle urne, «Io credo che la stagione di Renzi, così come l'abbiamo conosciuta, sia finita», spiegando come vincere le primarie non risolve nulla se poi si perdono le Elezioni tra un anno, ed è lì che Orlando diffida delle proposte di Renzi che potrebbero portare il Pd alla deriva. Ieri durante un’ospitata a Porta a Porta lo stesso ministro della Giustizia ha ricordato come l’ipotesi del voto subito è la sua preferita, «Sono per andare a votare il prima possibile, un minuto dopo che è stata fatta la legge elettorale», spiega il ministro della Giustizia, affermando come già si poteva andare a votare questo giugno se solo si fosse fatto di più per la legge elettorale. Con un nota bene finale però, «Certo se andiamo a votare per evitare di fare la manovra, non è che i cittadini siano fessi».

