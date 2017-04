ULTIMI SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI/ Winpoll, Primarie Pd: ‘plebiscito’ Renzi sanerà i problemi?

Sondaggi politici elettorali, Matteo Renzi (LaPresse)

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: PRIMARIE PD, RENZI STACCIA ORLANDO ED EMILIANO - I sondaggi elettorali pubblicati ieri sulla ormai imminente votazione delle Primarie Pd mostrano ancora una volta una partita che sembra già finita. O meglio, che non è ancora cominciata: guardano i dati dei sondaggi politici di Winpoll si scopre che Matteo Renzi dovrebbe avere vita assai facile nella chiamata alle urne di tutto il popolo del Partito Democratico, con il 72% delle preferenze che lo eleggeranno segretario del Pd per la seconda volta consecutiva. Gli avversari paiono, stando ai numeri, troppo indietro per sperare in un recupero nel pur importante confronto in tv che ieri sera hanno tenuto i tre dem su Sky Tg24: Andrea Orlando non andrebbe oltre il 17%, mentre Michele Emiliano l’11% rappresenta il massimo sforzo possibile. Una battaglia senza storia che però non deve far sorridere Renzi e il Pd renziano: la vera sfida, la guerra ormai, è quella che attende dal 7 maggio in poi, ovvero una volta che il Partito sarà “ricompattato al voto”. Bisogna arrivare infatti alle elezioni nazionali e il Pd in questo senso non si appresta nella forma migliore: dilaniato al suo interno e con le evidenti conseguenze della sconfitta per ora prevista ma assai probabile dei Giovani Turchi di Orlando e della sinistra dem rimasta con Emiliano dopo la scissione di Mdp.



SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: IMMIGRAZIONE, ITALIANI “INCERTI” - Un tema scomodo, dibattuto e spesso banalizzato: l’immigrazione “sbarca” nei sondaggi politici ed elettorali in questo caldo periodo pre-voto alle Amministrative dove spesso si annidano i maggiori sconti sulle realtà più locali che vedono con maggiore impatto tutti i problemi, i rischi o gli elementi positivi dei tanti migranti che albergano il nostro Paese. In un sondaggio prodotto da Ipsos è stato chiesto agli elettori intervistati se avessero paura del fenomeno dell’immigrazione, o più direttamente delle persone immigrate: la reazione ad una domanda così netta e anche così complessa allo stesso tempo ha generato reazioni diverse e tutto sommato senza una vera “maggioranza”. Si comprende come il nostro Paese sia ancora “stordito” dal fenomeno e non abbia una linea comune anche a livello politico - dagli estremismi di M5s e Lega Nord fino all’opposto delle “zero barriere” della sinistra più radicale - basti vedere i dati fuoriusciti d questi sondaggi: “molta paura” per il 17% degli italiani, “abbastanza paura” per il 28%, mentre il 19% si dice poco impaurito dal fenomeno dell’immigrazione. Completamente immuni dal problema, almeno a voce, il 23% degli intervistati, dimostrando dunque - una volta di più - come il fenomeno sia tutto l’opposto di un “facile” discorso esauribile in un talk show politico.

© Riproduzione Riservata.