Ultimi sondaggi elettorali e politici/ Emg, Primarie Pd: Renzi ha le preferenze, ma l’unità del partito?

Sondaggi elettorali e politici, Matteo Renzi (LaPresse)

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: PRIMARIE PD, RENZI CALANTE MA VINCENTE VERSO IL CONGRESSO - Sono stati pubblicati gli ultimi sondaggi elettorali e politici di Emg Acqua per quanto riguarda le Primarie Pd che si terranno domenica prossima in tutte le piazze italiane: un Matteo Renzi che non dovrebbe aver problemi a superare la concorrenza interna di Orlando ed Emiliano, anche se in calo rispetto alle ultime settimane e sotto la quota (comunque monstre) del 70% di preferenza. Stando ai sondaggi prodotti per il tg La7 di Enrico Mentana, gli elettori sceglierebbero ad oggi Renzi con il 65,4% dei risultati, mentre il candidato e ministro della Giustizia Andrea Orlando non riesce ad andare oltre al 21,5%. Ancora peggio il governatore della Puglia, Michele Emiliano, che con il 13,1% non riesce a convincere l’elettorato dem di voler cambiare passo dopo i tre anni passati già renziani. Indecisi una buona fetta, circa il 18,4% degli intervistati, mentre pare che l’affluenza totale tra gli aventi diritto al voto in Italia che sceglieranno di andare a votare per le Primarie sarà del 6,2%. Insomma, il Congresso dovrebbe ancora una volta tingersi di colori renziani e celebrare la seconda vittoria consecutiva di Matteo Renzi, con un “ma” grosso come una casa però; in ottica delle prossime elezioni nazionali, il Pd dato sempre più in crisi, sarà in grado di fare quel cambio di passo che serve per poter battere i grillini? E questo sarà possibile con Renzi ancora segretario?

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: ITALIANI BOCCIANO TRUMP IN SIRIA E LA GUERRA IN MEDIORIENTE - Non solo politica interna, nei sondaggi elettorali e politici di questi ultimi giorni la situazione mondiale con il rischio di uno scontro totale in Siria e in Nord Corea inizia a preoccupare anche i cittadini italiani che guardano al mondo con un misto di insicurezza e incoscienza dovute alle politiche europee e italiane che paiono assai distanti dagli scenari apocalittici che si prefigurano in Medio Oriente e nel Pacifico. Stando ai sondaggi prodotti da Euromedia Research nell’ultima settimana, si scopre come gli italiani in ultima analisi, nonostante siano rimasti colpiti negativamente dall’attacco con armi chimiche contro i bambini e i civili - con probabile responsabile il dittatore Assad - comunque bocciano l’intervento e il bombardamento di Donald Trump contro la Siria al 52,4%, ritenendo che «gli USA non possono decidere da soli di bombardare Paesi stranieri, l’ONU è stato scavalcato, i missili non sono mai una risposta adeguata anche a un crimine di guerra, le conseguenze di quest’atto ricadranno sull’Europa», spiega il sondaggio prodotto da Euromedia. Il 33,2% invece crede che la scelta di Trump sia motivata ad un crimine di guerra come quello chimico contro i civili: quanto poi influisce nei dibattiti interni e strettamente legato alla crisi in Siria contro Assad e contro l’Isis è proprio il rischio di un attentato nel nostro Paese come “promesso” da anni dalla lotta armata della Jihad. Il 79,7% si dice molto preoccupate di un attentato in Italia, mentre positivi sulla mancanza di motivazioni per attaccare l’Italia è solo il 19,3% degli elettori.

© Riproduzione Riservata.