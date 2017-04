COME SI VOTA ALLE PRIMARIE PD/ Video: chi può votare, elettori estero, scheda elettorale, orari apertura seggi

Primarie Pd, come si vota

COME SI VOTA ALLE PRIMARIE PD: MODALITÀ AI SEGGI E VOTO ALL’ESTERO (ULTIME NOTIZIE) - Domenica 30 aprile 2017 si tengono in tutta Italia le Primarie Pd per eleggere il nuovo segretario tra i tre ufficiali candidati, Matteo Renzi, Andrea Orlando e Michele Emiliano: seggi aperti nei circa 8mila gazebo in tutta Italia dalle 8 alle 20, con gli iscritti e gli elettori dem che potranno dunque scegliere il proprio candidato preferito da far arrivare al Congresso in programma il prossimo 7 maggio 2017. Per poter votare il regolamento del Partito Democratico ha stabilito anche per questa terza tornata elettiva della sua storia di apportare le medesime regole: ogni elettore dovrà recarsi con documento d’identità valido e tessera elettorale, se si è iscritti al Pd. Potranno però partecipare al voto anche chi non iscritto al Partito Democratico, basta versare un contributo minimo di 2 euro al momento del voto. Tra le altre modalità di voto, ricordiamo che hanno l’obbligo di registrarsi online tutti i ragazzi tra i 16 e i 18 anni, gli studenti e i lavoratori fuori sede; o comunque, dovranno registrarsi online sul sito ufficiale delle Primarie Pd tutti colore che domenica non si troveranno nel Comune di residenza. In termini pratici, una volta ricevuta la scheda elettorale con il nome dei tre candidati segretario, per votare si potrà barrare il nome della lista collegata al candidato a segretario nazionale che si vorrà sostenere.

COME SI VOTA ALLE PRIMARIE PD: CHI PUÒ VOTARE, TUTTE LE NOVITÀ (ULTIME NOTIZIE) - Per le votazioni delle Primarie Pd sono chiamati al voto tutti gli iscritti e gli elettori che si riconoscono nel Partito Democratico (e dovranno pagare un quota di 2 euro da versare al momento del voto): possono votare anche tutti i minori che hanno già compiuto 16 anni e che si sono registrati all'Albo delle elettrici ed elettori del Pd e abbiano firmato la normativa sulla privacy. Secondo quanto stabilito dal regolamento Pd, anche gli stranieri possono votare base che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno oppure di semplice richiesta di rinnovo, esibendo a quel punto la carta d’identità a supporto dei due precedenti documenti. È possibile votare anche per chi non è residente in questo momento in Italia (e già iscritti all’Aire): «elettrici e gli elettori residenti all’estero che intendono partecipare alle Primarie utilizzando il voto telematico dovranno obbligatoriamente registrarsi entro le ore 24 del venerdì 28 aprile sulla piattaforma per il voto telematico», scrive il portale Primarie Pd.

© Riproduzione Riservata.