Ultimi sondaggi elettorali e politici/ Ixè, primarie Pd: Renzi in calo ma Orlando non ne approfitta

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: PRIMARIE PD, RENZI CALA ANCORA MA ORLANDO NON SFONDA - Negli ultimi sondaggi politici pubblicati ieri mattina ad Agorà la situazione verso le ormai imminenti Primarie del Pd cambia ancora in termini numerici ma al momento non bastevoli per variare l’esito finale. Matteo Renzi dovrebbe comunque portare a casa il voto degli elettori dem, anche se nelle ultime intenzioni di voto è calato ancora dal 65% fino all’attuale 60% dopo questi ultimi sondaggi elettorali pubblicati. Il problema per i suoi rivali è che la il “calo renziano” non vede salire di molto le quotazioni di Emiliano e Orlando: per il governatore di Puglia il 7% rimane ancora fermo sulla sua mozione, mentre per il Ministro della Giustizia il 15% rappresenta una delusione forte (anche se ovviamente dovrà essere confermato domenica nella sfida elettorale nelle piazze e nei gazebo del Partito Democratico). Per i sondaggi di Ixè il 5% confessa di non voler votare nessun dei tre candidati segretario, mentre il 13% è ancora indeciso sul voto da confermare nelle Primarie Pd 2017. Le speranze per i rivali anti-renziani restano comunque appese a davvero poche probabilità remote…

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: FIDUCIA LEADER, GENTILONI BATTE RENZI - Matteo Renzi si appresta a battagliare e probabilmente vincere le Primarie Pd, ma i sondaggi che rilevano la fiducia nei maggiori leader italiani non lo vedono al momento in una posizione di comando e di potere, anzi, tutt’altro. Stando agli ultimi sondaggi politici elettorali diffusi da Ixè in questi giorni, si scopre infatti che il “leader” silenzioso e non scelto, Paolo Gentiloni, convinca di più come premier e all’interno del Pd; il 29% reputa con fiducia la figura dell’attuale presidente del Consiglio, battendo il 26% di Renzi che sebbene rimanga il secondo leader più in fiducia in Italia non sfonda minimamente e cala dopo essere stato per mesi superiore al 30%. Male comunque gli altri leader, specie quelli del M5s: Salvini a Meloni infatti inseguono i leader Pd con il 20 e il 19%, mentre Luigi Di Maio al 19% e Beppe Grillo al 17% (pari merito con Silvio Berlusconi) non sfondano a livello di fiducia personale.

