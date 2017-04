PRIMARIE PD 2017/ Risultati circoli dem, Renzi sfiora il 70%: Orlando cala, ma è guerra sui numeri…

Matteo Renzi, Assemblea Nazionale Pd (LaPresse)

PRIMARIE PD 2017, RISULTATI CIRCOLI DEM: RENZI SFIORA IL 70%, MA È GUERRA SU NUMERI (ULTIME NOTIZIE) - Non ci sono ancora i dati ufficiali ma i primi numeri forniti dal Pd sulle Primarie nei Circoli degli iscritti del Partito Democratico mostrano una situazione molto ben augurante per il premier e segretario uscente, Matteo Renzi. L’organizzazione del Pd ha fornito le percentuali al momento delle tre mozioni con questi voti: Matteo Renzi 68,22% (141.245 voti); Andrea Orlando 25,42% (52.630 voti); Michele Emiliano 6,36% (13.168), per una somma totale di voti validi pari a 207.043. Per primo punto si scopre che hanno votato praticamente un iscritto su due, sottolineato subito da Orlando ed Emiliano, ma chi ha votato si è visto decisamente verso dove è propenso indirizzare il proprio voto nelle primarie vere e proprie del prossimo 30 aprile. Già, è scattata oggi la rincorsa verso la seconda e decisiva fase del Congresso e il vento è in poppa per il fiorentino nemico di massimo D’Alema. «La base del Pd ha espresso un giudizio inequivocabile: Renzi è per gli iscritti il segretario in cui ripongono la loro fiducia e le loro speranze», commenta il coordinatore nazionale della mozione Renzi, Lorenzo Guerini. «Le dimensioni del risultato sono davvero importanti, per certi versi sorprendenti. È un ottimo viatico per le primarie del 30 aprile». Lo stesso ex segretario commenta con una foto su Twitter, «Congresso 68%! Numeri impressionanti, viva la democrazia». Ovviamente non tutti festeggiano e inizia già la guerra dei numeri: «L’affluenza si aggirerà intorno a 200.000 votanti. Orlando al momento ha un consenso intorno al 29,6%, Renzi intorno al 62,4% ed Emiliano all’8%», scrivono dalla base del Comitato Orlando sull’Unità di oggi. «Siamo stupiti, continua la nota, che a scrutinio ancora aperto di molti circoli e con dati ancora incerti, l’organizzazione del Pd abbia fornito questi risultati». Come dire, la campagna elettorale è del tutto già cominciata…

PRIMARIE PD 2017, RISULTATI CIRCOLI DEM: LE TAPPE VERSO IL CONGRESSO (ULTIME NOTIZIE) - Con i risultati ufficiali dei circoli Pd che arriveranno forse in serata, le Primarie vedono chiudersi nella loro prima parte e si proiettano già nel prossimo decisivo mese. Il 30 aprile la sfida attesa all’interno del Partito Democratico e in tutto il centrosinistra, con i gazebo in tutta Italia che permetteranno il voto per il candidato segretario da eleggere, proclamato poi il 7 maggio nell’Assemblea Nazionale del Pd. Turni di voto aperti dalle 8 alle 20, con la consultazione popolare che potrà essere scelta anche da chi non è iscritto al Pd, previa contributo da versa di 2euro (come nel 2013, quando fu Renzi a spuntarla). Nei seggi-gazebo potrà presentarsi chiunque si presenti e si dichiari essere elettore del Pd, anche dunque se non iscritto al tesseramento del Partito. Ciascun candidato segretario - Renzi, Orlando ed Emiliano - avranno fino al prossimo 10 aprile per la presentazione di una o più liste collegate alla loro Mozione; ultimo appuntamento da segnalare, dopo le riunioni di circolo per presentare le varie candidature (concluse ieri 2 aprile), sono ora previste le convenzioni provinciali il 5 aprile e da ultimo la Convenzione Nazionale del prossimo 9 aprile.

