Vitalizi, il Patto delle Iene/ Video, accordo Pd-M5s sulle pensioni: la ‘promessa’ di Richetti e Di Maio

Vitalizi e pensioni, Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio (LaPresse)

PENSIONI VITALIZI, IL PATTO DELLE IENE: VIDEO, ACCORDO M5S-PD? PARLANO I “BIG” (OGGI 3 APRILE 2017) - E se Le Iene Show avessero trovato il modo di mettere d’accordo, per una volta, Il Movimento 5 Stelle e il Pd? La novità clamorosa è stata data ieri durante il servizio preparato da Filippo Roma e che ha visto al centro lo scandalo dei vitalizi parlamentari. Da un lato i grillini che per le norme non approvate sui vitalizi e le pensioni dei deputati & senatori hanno sfondato (fisicamente) la resistenza dell’Ufficio di Presidenza alla Camera, beccandosi una maxi sospensione per molti suoi effettivi (Alessandro Di Battista in testa, ndr); dall’altro lato, il Pd che con Matteo Richetti (uomo di fiducia di Matteo Renzi) ha presentato una proposta di legge che punta ad abolire i vitalizi d’oro del passato e per fare in modo che ciascun politico dipenda dai contributi versati. In due anni però non è mai stata calendarizzata, e proprio per questo motivo le Iene hanno provato a fare da “ponte” tra gli ampi fossati delle due formazioni politiche. «Noi abbiamo una proposta identica a quella Richetti, quindi si vota, ma sono tre anni che proviamo a votarla, non l’hanno mai messa in calendario. Non vi fate infinocchiare pure voi da questa storia», risponde Luigi Di Maio alle domande di Filippo Roma, che insistendo strappa al vicepresidente della Camera un «se pensate che oltre 900 parlamentari votino la proposta Richetti in Parlamento vi sbagliate».

Sulla stessa onda anche Di Battista che incalza, «Votiamo Sì in caso mettano in calendario questa proposta di legge? La votiamo e facciamo tre capriole insieme se loro dovessero votarla». A quel punto, con un’importante “promessa” in mano, Le Iene vanno da Richetti per la seconda e ultima parte del cosiddetto Patto delle Iene: «Ho parlato con Di Battista e Di Maio e mi hanno detto, testuali parole davanti alla telecamera, che loro sono disposti a votare Sì alla sua proposta di legge sui vitalizi», spiega Filippo Roma, con il deputato dem che replica «Dal 2015 siamo qui che combattiamo… Perché non è mai stata messa in calendario? Perché non c'è una maggioranza su quella proposta, […] Grazie alle Iene abbiamo raggiunto finalmente un'intesa, abbiamo una maggioranza per ricalcolare i vitalizi». Tutto vero signori, no fake news o bufale: ora non resta vedere se e come verrà rispettato questo fantomatico “patto” probabilmente storico tra i duellanti grillini e renziani. O se, come di norma accade, qualcuno inizierà ad accusare l’altro di non voler mantenere fede al patto: il Patto del Nazareno è naufragato, quelle delle Iene saprà resistere?

