RISULTATI PRIMARIE PD/ In diretta oggi la sfida tra Renzi, Orlando ed Emiliano: il vincitore e l’affluenza

Risultati Primarie Pd, Matteo Renzi e Michele Emiliano (Lapresse)

RISULTATI PRIMARIE PD IN DIRETTA, LA SFIDA RENZI, ORLANDO, EMILIANO INTERESSA TUTTO IL MONDO POLITICO Giornata importante oggi per il Partito democratico e anche per l’intera politica italiana. Si tengono infatti le primarie per decidere chi sarà il nuovo Segretario del partito. A contendersi la carica ci sono Matteo Renzi, Andrea Orlando e Michele Emiliano. Le urne saranno aperte dalle 8:00 alle 20:00 e potranno votare anche i non iscritti al partito, i cittadini stranieri, appartenenti all’Ue o con regolare permesso di soggiorno, e anche i minorenni con almeno 16 anni. Formalmente il voto serve anche a eleggere l’Assemblea nazionale, il cui Presidente si occuperà, nel caso sia necessario, di indire il ballottaggio tra i due candidati più votati, se nessuno avrà raggiunto la soglia del 50% più uno dei voti. Come si diceva, oltre che per il Pd, questo voto ha una forte importanza per l’intero panorama politico italiano, dato che si sta parlando del principale partito di maggioranza e in corsa c’è anche l’ex Premier, per il quale le primarie servono anche a scegliere chi correrà per palazzo Chigi alle prossime elezioni.

RISULTATI PRIMARIE PD IN DIRETTA, LA SFIDA RENZI, ORLANDO, EMILIANO: I SONDAGGI E L’AFFLUENZA In attesa del risultato delle primarie del Pd, può essere utile dare uno sguardo a cosa dicono i sondaggi su questo appuntamento cruciale per i dem. Anzitutto ci sono dei dubbi sul fatto che vi sarà ampia partecipazione. Ipsos, che ha realizzato un apposito sondaggio per Il Corriere della Sera, ritiene che i votanti saranno compresi tra 1,34 milioni e 1,58 milioni. Se questa previsione dovesse realizzarsi, rispetto alle primarie del 2013 vi sarebbe un sostanziale dimezzamento di elettori, dato che quattro anni fa erano stati 2,8 milioni. Per quel che riguarda il risultato finale, secondo l’istituto di Nando Pagnoncelli Renzi dovrebbe ottenere il 66% delle preferenze, contro il 16% di Orlando e il 6% di Emiliano. Va detto che per arrivare al 100% manca un 12% di indecisi. Secondo Nicola Piepoli, intervistato da Il Mattino, l’ex Premier raggiungerà addirittura il 76% delle preferenze.

RISULTATI PRIMARIE PD IN DIRETTA, LA SFIDA RENZI, ORLANDO, EMILIANO: GLI SCENARI DOPO IL VOTO Al di là di quello che sarà il risultato di queste primarie, sembra difficile che il Pd possa ricompattarsi dopo il voto di oggi. Se dovesse vincere Renzi, bisogna infatti capire cosa farà Emiliano, che era ormai sul punto di uscire dal partito prima di decidere di candidarsi alla segreteria. Orlando, invece, è ministro della Giustizia e non ha mancato di criticare l’ex Premier: seguirà le sue “direttive” se sarà di nuovo Segretario? E i suoi colleghi di Governo si divideranno tra renziani e non renziani? Il “dilemma” si riproporrebbe, ovviamente, se a essere sconfitto fosse Renzi: se ne starebbe in disparte nel partito?

