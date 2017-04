DALLA CINA/ Lao Xi: l'Italia divisa in 4 deve scegliere tra euro e Usa

Paolo Gentiloni (LaPresse)

Vista dall'esterno (e da lontano) l'Italia sembra la grande tombola dei numeri. Tutti appaiono concentrati sugli esiti dei sondaggi quotidiani come se si fosse in una specie di elezione permanente e soprattutto come se i numeri di oggi fossero definitivi e non soggetti a cambiamenti costanti nell'attuale stato di incertezza fortissima nel paese e nel mondo.

Così questa fibrillazione sondaggistica pare il sintomo della più profonda incertezza politica e della mancanza di idee per affrontare le sfide di breve e lungo termine dell'Italia. Nel breve, infatti, l'Italia dovrà apprestarsi a una manovra di quasi 30 miliardi per rientrare nei suoi conti in rosso; nel medio e lungo il paese deve pensare come rilanciare la sua economia e quale sarà il suo destino nei prossimi decenni. Tutte queste sono cose che si dovrebbero decidere oggi, invece che pensare ai sondaggi.

Ma i sondaggi sono il fiato sul collo, se non si sa come rispondere a queste tre questioni, di breve, medio e lungo periodo. Quindi cominciamo pure da qui.

I sondaggi danno il M5s in vantaggio crescente, nonostante abbiano un programma etereo, ci siano le scivolate di Beppe Grillo (il blog è mio, no, non è mio; voi scegliete pure, ma decido io), e l'imbarazzante non-governo di Roma di Virginia Raggi.

La promessa di onestà, vacua di per sé perché (come si diceva in logica) condizione necessaria ma non sufficiente, diventa solida quando gli altri sono altrettanto eterei nei programmi ma in più considerati disonesti. Per loro sembra funzionare quello che si è visto in America con Donald Trump: tale è il disgusto e la sfiducia per l'establishment che nulla oggi può scalfire il "voto contro" per Grillo.

Quelli del Pd sono egregi secondi. Qui ancora è incerto quanto peseranno le scissioni del partito o la presenza di Matteo Renzi. Certo, negli ultimi giorni Renzi sembra forse poter recuperare grazie alla sua assenza da schermi tv e social media. L'indigestione della sua presenza compulsiva era stata forse alla fine uno dei suoi danni maggiori.

A fargli bene è anche la discrezione e il lavorio del "suo" premier Gentiloni e il governo al Campidoglio della Raggi. Dietro tutti questi vantaggi c'è l'accorta tessitura di Michele Anzaldi, che pare emergere come suo Machiavelli. A sfavore, Renzi ha la mancanza di programmi e il suo tratto originario di essere frettoloso e non volere ascoltare nessuno. Tessitura e programmi hanno bisogno di tempo, la fretta invece lo ruba. Riuscirà quindi Renzi a recuperare spazio dandosi tempo?

Forse no, visto che l'ansia sembra divorarlo per lo spasmo di andare al voto il prima possibile, cioè appena potrà chiudere il congresso del partito. Lui teme infatti di essere chiamato a dire agli italiani di fare sacrifici immani per la manovra che la Ue imporrà. Quindi lui e il suo partito non hanno il coraggio di dire la verità: che la musica deve cambiare, che non si possono rincorrere i populismi fino all'ultima battuta. Invece, la vittoria sui populismi è data da un programma di medio e lungo termine coerente e spiegabile; cosa che per ora Renzi non ha. Quindi la fretta, l'ansia e il groviglio alla fine potrebbero essere fatali.

Infine c'è Silvio Berlusconi e la sua Forza Italia. La cura dimagrante di assenza dalla politica attiva e le divisioni del partito gli hanno fatto benissimo. Nonostante gli 80 anni, con i sondaggi intorno al 15 per cento è di fatto l'arbitro di tutte le future alchimie politiche.

Anche nell'eventualità di una grande vittoria M5s, con conseguente grande alleanza dei para-rivoluzionari con la Lega di Matteo Salvini, la vecchia Forza Italia di Berlusconi diventerebbe un faro di moderazione che potrebbe attirare il mondo prima ancora che l'Italia. Se poi Grillo e Salvini non si accordassero e non avessero maggioranze, allora i voti di Berlusconi sarebbero fondamentali per qualunque grande alleanza di governo che raccoglierebbe poi i mille pezzi sparsi di liste varie del frammentato contesto italiano.

Da qui deriva che l'Italia in realtà si è spaccata in quattro, come era ai tempi della Dc. Allora c'erano a sinistra il Pci e a destra il Msi che congelavano un 35-40 per cento di voti, il resto si coalizzava al centro intorno a Dc, spaccata in modo fluido in destra e sinistra, e suoi alleati, in costante virtuale rincorsa di Pci o Msi. Senza pensare a schemi di destra o sinistra che mal si addicono a M5s o ai leghisti, oggi gli estremi sono occupati appunto da Grillo e Salvini e al centro ci sono Pd e FI più gruppi sparsi che appunto sono in virtuale rincorsa delle due ali.

Diversamente dai tempi Dc, però, c'è il nuovo contesto esterno. Allora la politica estera era dettata dagli Usa, e in questo ambito Roma si ricavava degli spazi di manovra. Ma non c'era niente da inventarsi perché l'alleanza e gli obblighi della guerra fredda erano stringenti. Anche dopo la fine della guerra fredda l'Italia era costretta dalle maglie europee della Ue che dettavano scadenze e mettevano paletti.

Oggi con il disinteresse verso l'Europa dell'amministrazione Trump, il Brexit che minaccia l'unità europea e la prospettiva di un'intesa cordiale Usa-Russia indifferente all'Europa (se non proprio ostile ad essa), l'Italia è in balia di se stessa.

Ha detto bene Lucio Caracciolo qualche giorno fa su Limes: il Brexit sarebbe un'enorme opportunità per l'Italia per giocarsi una sua politica estera che sterzi l'Europa. Ma probabilmente così non sarà. Però anche senza scelte attive, ci sono obblighi passivi che arrivano dal disinteresse americano ed europeo verso l'Italia.

Cioè: davanti alla Ue che bussa denaro per fine anno da Roma, l'Italia può anche decidere di salutare e lasciare l'euro. Sarebbe una scelta dolorosissima e, a nostro avviso, disastrosa. Ma diversamente da qualche anno fa ora non è impossibile, perché semplicemente gli altri europei hanno cominciato a mettere nel conto la follia italiana e rinunciato all'esigenza di prevenirla.

Se l'Italia allora resta nella Ue, lo faccia in piena coscienza, se ne esce lo faccia con altrettanta coscienza.

Certo è l'Italia, il paese del lancio del sasso nascondendo la mano (ricordate la vicenda del blog del radicale Grillo, "è mio ma non è mio"?). Così nessun partito vorrà votarsi a scelte nette, perché agli italiani piace fare confusione e guardare il disordine, ma alle rivoluzioni sono sempre restii.

Questo significa che anche se si rinuncerà (come pare chiaro si farà) alla riforma di una legge elettorale e si andrà al voto col presente sistema proporzionale, non ci sono più veti contro un possibile governo M5s. Essi potrebbero governare e magari anche fare male per un paio d'anni, come sta succedendo a Roma, perché gli italiani esigono un cambio a prescindere.

Cioè una o due ali "estreme", da sole o insieme, possono andare al governo, anche perché oggi Usa e Russia (più potenti a Roma di Germania o Francia) potrebbero anche gradire. Perché ciò avvenga basta che si vada avanti così, con voto a settembre-ottobre (per evitare la legge di bilancio) o a febbraio. Infatti sono esili le possibilità che, senza colpi di reni, il grande centro (Pd-FI e resti) strappi la maggioranza. Inoltre questa legge elettorale con cui si va a votare esaspererà le incertezze e le instabilità attuali.

Immodestamente, ci si perdoni, vorremmo offrire un'alternativa a questo scivolo di maggioranze risicate e instabilità protratta anche dopo il voto. Occorre un programma di medio e lungo termine, e in quella luce dire agli italiani: stiamo o meno nell'euro. Questo dovrebbe farlo Gentiloni appoggiato da tutto il grande centro e magari anche da altri.

Personalmente, dall'esterno saremmo a favore dell'euro assumendo però — nei panni dell'Italia — un ruolo attivo in Europa e lavorando per spostare l'asse europeo verso il Mediterraneo.

È la storia che lo dice: l'Italia è stata grande, con Roma o il Rinascimento, solo quando ha fatto da ponte fra tre continenti, Europa, Africa ed Asia. Oggi dovrebbe essere ponte anche con il quarto continente, l'America (che peraltro fu scoperta da italiani).

Questa può essere una via di grandezza per il paese ma che passa da sacrifici importanti, che sono quelli di dovere restare nell'euro. Tali sacrifici sarebbero comunque forse minori di quelli imposti dalla fuga dall'euro.

Certo si deve poi declinare concretamente questo ruolo di ponte, e ciò sarebbe di per sé tema di un futuro articolo. Però, forse, questo discorso potrebbe aiutare a sconfiggere facili populismi e ad aggregare un nuovo consenso. Se gli italiani non ne fossero convinti, chi lo facesse cadrebbe comunque in piedi, che forse è più di quello che offre qualunque diversa alternativa.

