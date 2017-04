Elezioni Francia 2017/ Secondo confronto in tv: Macron prova lo strappo, sale Melenchon? (Oggi 4 aprile)

Elezioni Francia 2017 (LaPresse)

ELEZIONI FRANCIA 2017, SECONDO CONFRONTO TV: CHI HA VINTO? (ULTIME NOTIZIE) - Ieri si è tenuto il secondo confronto in tv in vista delle Elezioni Francia del prossimo 23 aprile 2017: il primo (e anche l’unico di tutta la campagna elettorale, ndr) con una formula da “dentro tutti”. Tutti e 11 i candidati si sono confrontati su tre temi principali: modello sociale, sicurezza, lavoro, senza esclusioni di colpi nelle 3 ore e mezza di diretta tv nazionale. In attesa di risultati ufficiali in termini di sondaggi, possiamo anticipare che non molto si è discostati dal primo confronto di due settimane, con Marine Le Pen e Macron sempre più protagonisti e grandi favoriti per la vittoria al primo turno. La compagine degli altri 9 candidati non riesce ad uscire o quasi dal seminato del loro elettorato o degli scontri contro i due grandi favoriti: soprattutto Le Pen viene presa come il “nemico n1” tanto da socialisti quanto dai gollisti repubblicani che però ancora una volta vedono in crisi i loro consensi contro il “nuovo” che avanza. Macron potrebbe aver aumentato ancora il suo distacco: sveglio, ha allontanato gli attacchi di chi lo definisce un “Hollande mascherato” e provato con tutte le forze di presentarsi come l’unico argine all’estremismo del Front National. Di contro, Fillon vede a rischio il suo terzo posto nei sondaggi con la continua crescita di Melenchon, leader di sinistra estrema assai più “in palla” di Hamon e dello stesso leader gollista. I sondaggi prodotti ieri sera prima del confronto tv vedevano Macron in testa assieme a Le Pen per un passaggio ai ballottaggi (entrambi al 26%), Fillon tiene al terzo posto, ma in discesa netta al 17%, con Melenchon che lo tallona al 15%.. Dopo la diretta nazionale cambierà ancora qualcosa?

ELEZIONI FRANCIA 2017, APPELLO ARTISTI CONTRO MARINE LE PEN (ULTIME NOTIZIE) - Non è solo la politica a mobilitarsi per le Elezioni in Francia delle prossime settimane: ieri è stato firmato a Parigi un documento-appello pubblicato su Liberation, (influente quotidiano di sinistra) con oltre 100 personalità nel mondo dell’arte, cinema, spettacolo e cultura in generale, intervenute per scongiurare il “pericolo” dell’elezione a nuovo presidente la candidata Fn «Marine Le Pen è alle porte del potere; chiediamo di sbarrare la strada a Marine Le Pen nella prossima elezione presidenziale e nelle successive elezioni politiche», scrivono gli oltre 100 firmatari di sinistra e non solo. «Nel suo ultimo discorso sulla cultura - recita l'appello - Marine Le Pen auspica che la Francia ritrovi la sua 'grandeur'. Ma l'arte non è fatta per servire la grandezza della Francia». Hanno firmato personaggi del calibro di Jeanne Moreau, Jean-Pierre e Luc Dardenne, Léa Seydoux, Amos Gitai e anche la nostra Valeria Bruni Tedeschi: «La libertà di pensare, di creare, la libertà di inventare e affermare, la libertà di interpretare e criticare ciò che funziona e ciò che non funziona nel mondo, sono cose preziose», chiude l’appello anti-Le Pen. Un’autentica presa di posizione netta e dura contro l’estremismo e l’anti-europeismo di Le Pen e della sua lista: tra l’altro non una novità in Francia, spesso teatro in passato di autentiche battaglie culturali pro-contro candidati considerati troppo “pericolosi” dall’elite culturale parigina.

France, Ifop poll:



Macron (EM-*): 26%

Le Pen (FN-ENF): 26% ?

Fillon (LR-EPP): 17% ?

Melénchon (FI-LEFT): 15%... https://t.co/nUpgkDNCBC — Europe Elects (@EuropeElects) 3 aprile 2017

