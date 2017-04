GIOVANNI SARTORI/ È morto il politologo ‘contro’: Obama, la Chiesa e il Papa. E sull’aborto… (oggi 4 aprile)

Giovanni Sartori è morto (LaPresse)

GIOVANNI SARTORI È MORTO: IL POLITOLOGO “CONTRO” AVEVA 92 ANNI (ULTIME NOTIZIE 4 APRILE 2017) - È morto Giovanni Sartori, uno dei politologi e studiosi più importanti della storia e della politica italiana: se ne va a 92 anni uno dei protagonisti della Prima e Seconda Repubblica italiana, noto editorialista del Corriere della Sera e autentico pensatore “contro”. Un esempio? Sul sito campeggia una frase piuttosto eloquente: «Il mondo è diventato così complicato che sfugge alla comprensione anche degli esperti». Proprio la complicazione dell’età moderna e il superamento della comunicazione scritta con quella visiva era definito da Sartori come una “regressione” della cultura attuale. Era contro praticamente ogni cosa che si è affacciata sul fronte sociale e politico e anche religioso, negli ultimi 20 anni: noto anticomunista ma anche anticlericalista, per Sartori erano praticamente tutti bersagli. Obama sbertucciato come il peggiore alunno che abbia mai avuto: «non l’ho mai visto alle mie lezioni. Le sembra uno capace?», rispondeva in una intervista nel 2015 a Il Fatto Quotidiano. «Io avevo due corsi importantissimi per lui! Uno sulla teoria della democrazia, l’altro su metodo, logica e linguaggio in politica. Tu vuoi fare politica e non segui questi corsi? Gli interessava solo di essere eletto. Personaggio da quattro soldi», scriveva Sartori. Era però anche contrario alla politica di ogni stampo, dal Berlusconismo al Renzismo, senza alcuna “pietà” critica: «un furbetto Renzi, un furbone Berlusconi. Gli italiani hanno pensato che questo ragazzo di Firenze fosse l’unico in cui riporre una speranza. Ecco hanno sbagliato». E sulla Chiesa? Guardate qui sotto…

GIOVANNI SARTORI È MORTO: IL POLITOLOGO E LA SUA POSIZIONE SULL’ABORTO (ULTIME NOTIZIE 4 APRILE 2017) - Giovanni Sartori si è lasciato nei suoi 92 anni di vita molti ricordi, molte critiche e numerose polemiche sollevate. Un politologo polemista, potremmo riassumere: tutto era appunto “contro” per lui, dall’accoglienza al multiculturalismo, dal concetto di apertura fino alla radice culturale dell’Europa e della storia italiana, quella Chiesa Cattolica spesse volte attaccata su più punti. Era nota la considerazione di Giovanni Sartori sull’aborto e sul controllo delle nascite: «non si può avere una posizione come quella nel mondo di oggi. Ma il sovrappopolamento è la più drammatica crisi del nostro tempo. Dove li mettiamo? Cosa diavolo gli diamo da mangiare?». Ha attaccato Giovanni Paolo II come Benedetto XVI, fino a Francesco, nessuno secondo lui si occupava dell’unica cosa che competeva alla Chiesa, ovvero i peccati, «loro eccedono sempre, sono troppo ingerenti», scriveva Sartori sul Messaggero dopo l’inizio del Giubileo della Misericordia dello scorso anno. «Il Papa dovrebbe occuparsi dei peccati. E poi lo ripeterò fino alla noia: perché non fiata sugli eccidi dei cristiani nel mondo? Non lo informa nessuno? Continua ad evadere tutti i problemi relativi alla cristianità e interviene su tutte le questioni concernenti lo Stato laico. Ingerisce troppo su tutti i problemi che competono alla politica. E così facendo li complica». L’aborto doveva e deve essere una garanzia per controllare il troppo crescere della popolazione del mondo, con enormi problemi che si sarebbero scatenati nelle prossime ere a venire: per Sartori il giudizio era chiaro e insindacabile, spesso gli altri avevano rotto e lui semplicemente ragione. I nemici se li è creati, questo è certo, eppure oggi una preghiera da “quelli” che per una vita Giovanni Sartori ha invitato a «stare nelle stanze vaticane e nelle sagrestie», siamo certi che non si tireranno indietro nel concedergliela…

© Riproduzione Riservata.