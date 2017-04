L'ORLANDO INNAMORATO/ Video, il ministro: "sono single, ma spero di fidanzarmi dopo le primarie..."

Andrea Orlando (da Facebook)

L'ORLANDO INNAMORATO, IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA: "SONO SINGLE, SPERO DI FIDANZARMI DOPO LE PRIMARIE" - C'è un Orlando furioso, uno innamorato... e uno single. I primi due sono raccontati in due poemi cavallereschi, l'altro è, invece, il Ministro della Giustizia, candidato alle primarie del Pd. «Sono momentaneamente single, e spero che anche questo, dopo le primarie, possa esser superato. Un po' come le difficoltà del Pd», ha scherzato il ministro. Tra un dibattito e l'altro per Andrea Orlando c'è stato anche modo di parlare della sua vita sentimentale: lo ha fatto ai microfoni di Un Giorno da Pecora, il programma di Rai Radio1 condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

In realtà c'è poco su cui scherzare. No, non ci riferiamo alle scissioni del Pd, ma a quelle sentimentali di Orlando: «Ho fatto diversi tentativi di convivenza e non sono mai andati particolarmente bene». Il candidato alle primarie dem ha spiegato di condurre una vita complicata e questo non aiuto sicuramente la nascita di una nuova storia d'amore. Le cose potrebbero cambiare se diventasse il nuovo segretario del Pd, ma il peso delle responsabilità non rischierebbe di complicare ulteriormente la sua vita sentimentale? «In questo momento non ho una storia, ma sono innamorato».

Alle spalle Andrea Orlando ha già un paio di "scissioni", tra l'altro subite, ma se riuscisse a compattare il Pd allora tutto diventerebbe più semplice. Del resto, come potrebbe un uomo in grado di unire un partito così frammentato non riuscire a trovare l'anima gemella? Il ministro perdoni la nostra ironia, ma il suo assist è stato invitante. Le donne - elettrici Pd o meno - intanto sono avvisate.

