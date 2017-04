Primarie Pd 2017/ Risultati circoli, Renzi stravince: ‘numeri impressionanti’. Orlando, “se vinco mi dimetto”

Risultati Primarie Pd, Matteo Renzi (LaPresse)

PRIMARIE PD 2017, RISULTATI CIRCOLI: IL “RILANCIO” DI MATTEO RENZI (ULTIME NOTIZIE) - I risultati ufficiali delle Primarie Pd nei circoli iscritti ancora non sono arrivati: probabilmente sarà solo domenica prossima che l’annuncio ufficiale verrà reso alla Convenzione Nazionale davanti al Partito Democratico riunito. Ormai però i dati indicativi e molto prossimi alla verità sono stati stra-annunciati: Matteo Renzi ha ricevuto il 68% dei voti, Andrea Orlando il 25% e Michele Emiliano il 6%. La seconda parte del Congresso Pd è ufficialmente iniziata, con la campagna elettorale verso il 30 aprile prossimo (data delle Primarie nei gazebo di tutte le principali città italiane) che entra ora nel vivo: con un lungo messaggio all’interno della sua enews settimanale, il vincitore Matteo Renzi prova a commentare il risultato portentoso, non così atteso dopo i fallimenti del Governo e del Referendum (oltre che la scissione non evitata con la sinistra dem). «Alla fine del primo round abbiamo ottenuto oltre i due terzi dei voti. Aspettiamo i dati ufficiali per dire la percentuale esatta ma la matematica non è un’opinione». Renzi poi annuncia come domenica a Roma i risultati saranno proclamati e in quella sede «lanceremo lo sprint per arrivare alle primarie di domenica 30 aprile. Senza attaccare i nostri avversari interni perché noi non parliamo male degli altri: noi raccontiamo che idee abbiamo per il PD e per l’Italia». Chi vince ha vinto e chi perde lo deve ammettere: la polemica scatenata da Orlando dopo i primi numeri usciti ieri mattina viene subito spenta da Renzi che rilancia, «chiediamo a tutti di riconoscere la verità dei numeri che non possono essere oscurati da nessuna polemica. Quando si vince, si vince. Quando si perde, si ammette. Punto».

PRIMARIE PD 2017, RISULTATI CIRCOLI: ORLANDO “SE VINCO MI DIMETTO DA MINISTRO” (ULTIME NOTIZIE) - È forse il vero “sconfitto” dalle Primarie Pd nei circoli dem: non tanto nei numeri, Emiliano ha preso molto meno di lui, ma per la speranza che all’interno di molti circoli di iscritti purissimi dem si lanciava verso un alternativa a Renzi distante però anche dalla contestazione dura e pura del Governatore Puglia. E invece per Andrea Orlando i dati che escono dalla prima tornata di voti nel Congresso Pd 2017 lo vedono in calo rispetto alle aspettative. Un 25% che però il Ministro della Giustizia commenta come positivo in vista della decisiva campagna elettorale delle prossime 3 settimane. «Io penso di poter vincere, penso che il 30 aprile sia totalmente un'altra partita. Riconosco il risultato, ci mancherebbe altro. Ora però stiamo facendo ancora una sorta di 'prove libere' di Formula 1. La gara deve ancora incominciare e il primo uscirà dalle consultazioni del 30 aprile», ha dichiarato Orlando ad “Un giorno da pecora” ieri pomeriggio. I dati dimostrano come la strada sarà lunga e irta per il ministro che però lancia subito una prima promessa elettorale: «se dovessi vincere alle Primarie Pd, mi dimetterò da ministro della Giustizia». La trasmissione radiofonica di Radio Rai 2 ha poi offerto il “lancio” dell’idea centrale di Orlando per il suo partito, ancora tutta da presentare nel lungo giro dell’Italia nei prossimi giorni. «Io ho un'altra idea di partito ed un'altra idea di leadership: penso che un gruppo dirigente debba essere una squadra e che un uomo solo al comando rischi di non capire cosa gli cosa accade intorno».

