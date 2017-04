Sondaggi elettorali politici di oggi: voto anticipato? “Pressioni” su Gentiloni e le tasse..

Sondaggi elettorali politici, Paolo Gentiloni (LaPresse)

SONDAGGI ELETTORALI POLITICI: ELEZIONI ANTICIPATE O VOTO 2018? (OGGI 4 APRILE 2017) - Stando ai sondaggi prodotti da Ipsos in questo marzo che si è appena chiuso, la situazione elettorale e politica sulle prossime Elezioni Nazionali vede ancora una scelta primaria per gli italiani intervistati, che non collima esattamente con la direzione che stanno prendendo i maggiori partiti. Per il 48% degli elettori la scelta delle elezioni anticipate, al più presto, resta ancora la migliore, con il 41% che invece si è convinto nei mesi che il voto a scadenza naturale nella primavera 2018 non è poi una ipotesi così scandalosa da accettare. In mezzo vi sta un mare, visto che da un lato Pd, Forza Italia e in fondo anche il M5s si sono convinti che a questo punto meglio una scadenza naturale del Parlamento per poter organizzare al meglio le mosse e i programmi elettorali in vista dell’elezione decisiva per il futuro del Paese; dall’altro, i dissidi e i problemi sono dietro l’angolo per Gentiloni, e ad esempio un Renzi eletto alle Primarie Pd potrebbe spingere per forzare le cose, dando adito anche ai sondaggi della gente che scelte le urne al più presto possibile. In tutto questo, nei sondaggi di Ipsos è stato anche chiesto un giudizio sul progetto di Gentiloni di abbassare le tasse sul lavoro, specie sula effettiva realizzabilità di tale ipotesi. Ci crede solo il 28% degli elettori, mentre il 59% degli intervistati non crede che l’attuale governo riuscirà in pochi mesi ad effettuare la necessaria riduzione delle tasse nell’intero mondo del lavoro.

SONDAGGI ELETTORALI POLITICI: INTENZIONI DI VOTO, M5S CON PIÙ SEGGI, MA NON BASTANO.. (OGGI 4 APRILE 2017) - Stando alle indicazioni delle ultime intenzioni di voto fornite dai sondaggi politici elettorali prodotti da Ema Acqua per La7, il Movimento 5 Stelle nonostante le indagini per diffamazione contro Beppe Grillo e Alessandro Di Battista, nonostante le difficoltà della gestione Roma con Virginia Raggi e nonostante il caos sulla nomina del candidato sindaco a Genova, continua a crescere nei consensi. Ad oggi è il primo partito d’Italia e alle elezioni Nazionali prenderebbe 199 seggi: inutile dire che non bastano alla Camera per poter governare. Per questo motivo la base M5s sta studiando soluzioni fattibili da attuare e presentare alla rete Rousseau nei prossimi mesi: intanto però la condizione delle altre forze politiche non è certo migliore, anzi. Pd ad oggi piglia 182 seggi, la Lega Nord 77, Forza Italia 79 e Fratelli d’Italia solo 32. Ancora meno Mdp (26 seggi), Alternativa Popolare (22) e Sinistra Italia (addirittura solo 1 seggio conquistato). Le stime prevedono l’attualizzarsi della legge elettorale vigente, evidente dunque che qualche cambio o modifica dovrà avvenire nei mesi post-primarie Pd e post-amministrative (con Parlamento libero anche dai decreti sul Def e le ultime riforme), onde ritrovarsi nella prossima primavera con una situazione di completa, o quasi, instabilità governativa.

