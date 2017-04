PRIMARIE PD 2017/ Risultati circoli definitivi: Renzi al 66%, Orlando non decolla (oggi 5 aprile)

Primarie Pd 2017, Matteo Renzi e Michele Emiliano (LaPresse)

PRIMARIE PD 2017, RISULTATI CIRCOLI UFFICIALI: RENZI AL 66%, ORLANDO AL 25%, EMILIANO ALL’8% (ULTIME NOTIZIE) - Sono finalmente stati publicati nella serata di ieri i risultati definitivi delle Primarie Pd nei circoli iscritti in tutta Italia: come ampiamente previsto è Matteo Renzi a trionfare con il 66% (leggermente meno rispetto al 68% uscito come primo numero domenica scorsa), mentre non decolla il ministro Andrea Orlando con il 25% e sale leggermente Michele Emiliano con l’8% dei voti ricevuti tra gli scritti del Partito Democratico. La sfida e la campagna elettorale verso le Primarie di piazza del prossimo 30 aprile è proseguita dopo la lettura dei risultati ufficiali che illustrano una situazione abbastanza positiva anche sul fronte dell’affluenza al voto nei circoli di tutta Italia. Fedelissimi dem recati alle urne sono stati 266.054, il 59% degli aventi diritto al voto in quanto iscritti al Pd, con questi risultati ufficiali per i tre candidati a Segretario Nazionale: Michele Emiliano 21.220, pari all’8,02%; Andrea Orlando 66.842, pari al 25,25%; Matteo Renzi 176.657, pari al 66,73%. Orlando non sale, pur avendo riferito che probabilmente i suoi voti erano più vicini al 30% e sopratutto viene smentito Francesco Boccia, sostenitore del Governatore di Puglia, che aveva gridato all’autonarrazione di Renzi nel credere di portare al voto oltre il 50% dei voti. Su questo almeno l’ex premier ha promesso giusto.

PRIMARIE PD 2017, RISULTATI CIRCOLI: LO SFOGO DI MICHELE EMILIANO (ULTIME NOTIZIE) - Michele Emiliano detta le condizioni dopo i risultati non certo favorevoli delle Primarie Pd: lo fa ponendo l’accento sulla possibilità di altre scissioni qualora non arrivasse (come pare ormai) la vittoria al Congresso dem. «L’unico modo per evitare ulteriori scissioni è che la mia mozione prevalga», è abbastanza chiaro il Governatore della Puglia sulle pagine del Corriere della Sera. Ha superato, di poco, la soglia del 5% per potersi presentare alla sfida in piazza il prossimo 30 aprile ma non si da per vinto sottolineando il patrimonio di 20mila militanti che hanno votato per lui e per la sua idea di Partito Democratico, assai lontana da Renzi ovviamente. Un esempio? «Il Pd ha scelto di dividere, senza un progetto chiaro. Non mi stupisce che gli elettori scelgano i 5 Stelle: sembrano meno ipocriti»; proprio sul possibile accordo con i 5 Stelle dopo le elezioni si sofferma ancora Emiliano, di certo il più possibilista ad una maggioranza allargata ai grillini. «Preferirei vincere le elezioni, ma se si creassero le condizioni, non ci sarebbe nulla che ostacoli una collaborazione di governo. A patto che il Pd abbia un progetto politico forte, altrimenti rischiamo di essere schiacciati». Piccola chiusura dell’intervista che punzecchia gli scissionisti di Mdp, con tono amaro: «Abbiamo anche creato Fronte democratico. Certo, se avessimo combattuto insieme, con Rossi e Speranza, i risultati sarebbero stati diversi…».

