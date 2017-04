Sondaggi elettorali politici di Ixè: Governo, poca fiducia dagli italiani

Sondaggi elettorali politici di oggi, Paolo Gentiloni (Foto LaPresse)

SONDAGGI ELETTORALI POLITICI: FIDUCIA NEL GOVERNO, POCA O NULLA DAGLI ITALIANI (OGGI 5 APRILE 2017) - E' sempre bassa la fiducia degli italiani nel governo Gentiloni. A certificarlo sono anche gli ultimi sondaggi elettorali politici che sono stati realizzati dall'Istituto Ixè per il programma di Rai 3 Agorà. Al campione di elettori intervistati è stato chiesto di indicare la propria fiducia nel governo: la maggioranza, il 49% ha risposto di averne poca e il 27% di non averne alcuna. Più basse le percentuali di chi invece ripone molta + abbastanza fiducia nell'Esecutivo: si tratta del 24% degli italiani, a cui si somma il 23% di chi dichiara di avere abbastanza fiducia. Infine solo l'1% degli elettori intervistati da questi sondaggi ha dichiarato di avere molta fiducia nel governo Gentiloni. Per quanto riguarda i leader politici ecco quali sono le percentuali raccolte tra gli elettori che hanno affermati di avere Molta + abbastanza fiducia: al primo posto si piazza il premier Paolo Gentiloni con il 26%, seguito a stretto giro, con il 24%, dall'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. Al terzo posto si piazza la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni con il 19%, poi il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio con il 18%. E a seguire, con il 17%, il leader della Lega Nord Matteo Salvini con il 17%, Beppe Grillo con il 16% e Silvio Berlusconi chiude la classifica con il 15%.

SONDAGGI ELETTORALI POLITICI: LEGITTIMA DIFESA, PER GLI ITALIANI E' GIUSTO SPARARE (OGGI 5 APRILE 2017) - Nel nostro paese è tornata alla ribalta nelle ultime settimane anche la questione della legittima difesa. E su questo tema anche i sondaggi elettorali politici hanno rilevato le opinioni degli italiani. Negli ultimi giorni un barista è stato ammazzato da un rapinatore a Budrio, in provincia di Bologna, mentre nelle scorse settimane è accaduto il contrario, in provincia di Lodi un ristoratore ha ucciso uno dei ladri che erano entrati nel suo bar- ristorante. Sulla questione della sicurezza e della legittima difesa le posizioni sono contrastanti: c'è chi ritiene non sia giusto farsi giustizia da sé e chi invece pensa che sia giusto sparare in queste situazioni. Secondo i dati dei sondaggi realizzati lo scorso 29 marzo da Eumetra Monterosa per il quotidiano Il Giornale, la maggioranza degli italiani è a favore della possibilità di sparare in caso di legittima difesa. Lo dichiara infatti il 63% degli intervistati. Per il 28% sparare ai ladri che entrano in casa è una reazione "esagerata" e si dovrebbe chiamare la polizia. Sa rilevare inoltre che il restante 9% di italiani ha risposto di non avere un'opinione su questo tema.

