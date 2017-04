Elezioni Francia 2017/ Macron ‘sbaraglia’ Le Pen, ma spunta il ‘rebus’ Melenchon… (oggi 6 aprile)

Elezioni Francia 2017 (LaPresse)

ELEZIONI FRANCIA 2017, MACRON “SBARAGLIA” MARINE LE PEN (ULTIME NOTIZIE) - Emmanuel Macron ha decisamente la personalissima sfida interna contro Marine Le Pen nel secondo dibattito in diretta nazionale verso le Elezioni Francia 2017: mentre è Melenchon ad aver vinto per if francesi la serata piazzandosi come “più convincente” davanti allo schermo, il candidato ex ministro di Hollande pare abbia vinto decisamente contro la sua rivale n.1 per la conquista dell’Eliseo. Molto aggressivo, tonico e dedito a mostrare la possibile catastrofe che potrebbe cogliere la Francia qualora si seguisse la linea politica lepenista di uscita dall’Euro e dall’Unione Europea. Momento clou proprio quando Emmanuel Macron attacca la leader del Front National, «Quello che propone, Madame Le Pen, è la riduzione del potere d’acquisto dei francesi, perché uscire dall’euro per i risparmiatori e per i lavoratori è una riduzione del potere d’acquisto». In una sorta di uno-contro-tutti la proposta e linea macroniana è piuttosto chiara: dividere l’elettorato in pro e contro Le Pen in modo da poter raccogliere nel quasi certo ballottaggio un’incamerata di voti anche da altri partiti politici che però non sono per nulla d’accordo con le politiche di Madame Marine. Lei di contro si è dimostrata per la prima volta davvero in difficoltà, forse non del tutto pronta a ricevere un attacco praticamente trasversale contro la sua proposta e linea politica. Meno di 20 giorni per preparare un contrattacco, basterà per la candidata di estrema destra?

ELEZIONI FRANCIA 2017, E SE MELENCHON ARRIVASSE AL BALLOTTAGGIO? (ULTIME NOTIZIE) - Una domanda che fino a poco tempo fa poteva sembrare un’assoluta bufala verso le Elezioni Francia: Jean-Luc Melenchon, leader di estrema sinistra, sembrava il “primo” degli ultimi, ovvero di tutti quei candidati condannati a vivere ai margini della campagna elettorale. I “4 colossi” (Le Pen, Macron, Hamon e Fillon) parevano imbattibili. Già, parevano. Questo per svariati motivi, dalla crisi forte dei partiti classici e dalle inchieste giudiziarie spuntate durante la campagna, hanno portato in sostanza il candidato di “Francia indomita” a rappresentare prima un’alternativa che minava la posizione di leadership nella sinistra al vincitore delle primarie socialista, e ora una seria possibilità di superamento anche per Fillon, leader gollista in crisi tra l’abbandono di mezzo partito e le tante inchieste a carico. Dopo il buonissimo risultato nel dibattito televisivo di due giorni fa, Melenchon ora punta dritto all’impossibile sorpasso di uno dei primi due in corsa, qualificandosi così per il ballottaggio tanto assurdo quanto insperato fino a qualche giorno fa. Conquistati gran parte dei voti dei socialisti “non convinti” dalla proposta di Macron, ora è proprio dal candidato di En Marche! che Melenchon vuole “prelevare” altri voti prima del 23 aprile. Della serie, “non succede, ma se succede…”.

© Riproduzione Riservata.